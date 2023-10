Para saintis Menggunakan AI untuk Menyiasat Sampel Batu Berusia 3.5 Bilion Tahun Kontroversi

By

Para saintis telah beralih kepada AI untuk membantu menyelesaikan perdebatan lama mengenai sampel batuan berusia 3.5 bilion tahun yang dikenali sebagai Apex chert, yang ditemui di wilayah Pilbara di Australia Barat. Pada asalnya, analisis batu mencadangkan bahawa ia mengandungi mikrofosil daripada mikrob purba, menjadikannya pesaing berpotensi untuk bukti kehidupan tertua di Bumi. Walau bagaimanapun, penyelidikan seterusnya menunjukkan bahawa chert mungkin hanya mengandungi mineral, yang membawa kepada ketidakpastian dan perbincangan hangat di kalangan saintis.

Pasukan yang diketuai oleh ahli mineralogi Bob Hazen dari Makmal Geofizik Institusi Carnegie kini telah menggunakan pembelajaran mesin, satu bentuk AI, untuk menentukan sama ada sampel batu itu mengandungi bukti kehidupan lampau atau tidak. Penemuan mereka, yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, menunjukkan bahawa teknik itu boleh membezakan antara sampel biotik yang diperoleh daripada organisma hidup dan sampel abiotik yang berasal daripada mekanisme bukan hidup.

Pendekatan ini penting bukan sahaja untuk menyelesaikan perdebatan yang mengelilingi Apex chert tetapi juga untuk bidang astrobiologi yang lebih luas. Dengan mengenal pasti corak kimia yang dikaitkan dengan kehidupan, pasukan itu berharap untuk mencari cara baharu untuk mencari tanda-tanda kehidupan purba di Bumi dan juga di planet lain dalam Sistem Suria. Daripada hanya mencari biomolekul tertentu seperti DNA, pasukan itu mengambil pendekatan yang lebih komprehensif. Mereka percaya bahawa kimia kehidupan sememangnya akan berbeza daripada kimia bukan hidup, dengan itu membolehkan mereka mengenal pasti biotandatangan dalam julat sampel yang lebih luas.

Untuk menguji teknik AI mereka, pasukan itu memeriksa koleksi 134 sampel yang mengandungi karbon menggunakan spektrometri jisim kromatografi gas pirolisis (GCMS). Sampel termasuk pelbagai bahan biologi seperti rambut manusia, bijirin, biji, bakteria dan tumbuhan. Dengan kaedah ini, pasukan menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk mengenal pasti pengedaran dan corak molekul yang berkaitan dengan kehidupan. Penemuan ini membuka kemungkinan baharu untuk mencari kehidupan luar angkasa dan mungkin memberikan pandangan tentang asal usul kehidupan di Bumi.

