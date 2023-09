Imej Cermin: Penyelidik Memerhati Alice Rings di Makmal

Penyelidik di AS dan Finland telah memerhatikan Alice berdering di makmal buat kali pertama. Cincin Alice adalah pusaran seperti cincin yang membalikkan caj mana-mana monopole yang melaluinya, diilhamkan oleh portal seperti cermin dalam novel Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Eksperimen ini menggunakan atom ultrasejuk dan boleh memberikan pandangan tentang proses asas dalam fizik zarah dan kosmologi.

Penemuan pasukan itu menggabungkan dua baris penyelidikan yang muncul kira-kira 35 tahun lalu. Satu baris penyelidikan melibatkan rentetan kosmik, yang merupakan kecacatan 1D hipotesis dalam ruang masa. Rentetan ini berpotensi mempunyai implikasi yang mendalam untuk kosmologi, kerana ia boleh mengubah jirim menjadi antijirim. Jika rentetan kosmik wujud, ia akan dikenali sebagai rentetan Alice.

Barisan kedua penyelidikan memfokuskan pada monopole, yang merupakan titik cas tunggal di angkasa. Monopol dan rentetan boleh membawa cas topologi terpelihara, yang boleh menjadi caj warna magnetik, elektrik atau quark. Pada tahun 1980-an, penyelidik menyedari bahawa monopole boleh berubah bentuk menjadi struktur seperti gelung yang dipanggil cincin Alice apabila diperhatikan dari dekat.

Satu sifat menarik bagi cincin Alice ialah jika monopole lain melalui bahagian tengahnya, monopole itu akan berubah menjadi antizarah. Ini menunjukkan alam semesta bercermin di mana antijirim mendominasi jirim.

Pada tahun 2015, satu kejayaan berlaku apabila penyelidik mencipta monopole dalam kondensat Bose-Einstein, gas atom rubidium disejukkan hampir kepada sifar mutlak. Kajian terkini menggabungkan teknik eksperimen dengan kaedah simulasi untuk memerhatikan evolusi masa monopol dalam kondensat. Para penyelidik mendapati bahawa monopole mereput ke dalam cincin Alice, dan mereka dapat memerhatikan secara langsung beberapa ciri cincin Alice semasa monopole itu berkembang.

Penemuan ini mempunyai implikasi untuk pemahaman kita tentang cecair kuantum, menunjukkan bahawa struktur yang menukar jirim menjadi antijirim boleh muncul secara spontan di bawah keadaan tertentu. Para penyelidik berharap percubaan mereka boleh menawarkan platform yang berharga untuk meneroka proses asas di alam semesta.

Sumber: Nature Communications

Definisi:

– Alice berdering: pusaran seperti cincin yang membalikkan caj monopol yang melaluinya, diilhamkan oleh portal seperti cermin dalam “Through the Looking-Glass”

– Monopol: titik cas tunggal di angkasa

– Rentetan kosmik: kecacatan 1D hipotesis dalam ruang masa dengan implikasi yang berpotensi mendalam untuk kosmologi

