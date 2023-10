Para saintis Temui Tasik Lumpur Berpotensi di Marikh

By

Para saintis telah menemui bukti tentang apa yang mereka percaya pernah menjadi tasik lumpur di Marikh, yang boleh memberikan petunjuk berharga dalam mencari tanda-tanda kehidupan lampau di planet ini. Kajian itu memberi tumpuan kepada Hydraotes Chaos, kawasan kawasan huru-hara di Marikh yang terdiri daripada gunung, kawah dan lembah. Penyelidik menganalisis imej yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter NASA dan mengenal pasti kawasan rata dalam Hydraotes Chaos yang menunjukkan tanda-tanda sedimen dan lumpur menggelegak dari bawah permukaan.

Kajian itu mencadangkan bahawa kira-kira 3.4 bilion tahun yang lalu, sistem akuifer di Hydraotes Chaos rosak, membawa kepada banjir besar yang mendepositkan sejumlah besar sedimen di permukaan. Sedimen ini, jika diteliti dengan teliti, berpotensi mengandungi biotandatangan kehidupan lampau di Marikh. Para penyelidik percaya bahawa sedimen di tasik lumpur terbentuk sekitar 1.1 bilion tahun yang lalu, selepas air bawah tanah Marikh berkemungkinan hilang dan planet itu menjadi tidak mesra.

Pada masa hadapan, saintis berharap untuk menyiasat tasik lumpur purba dengan lebih lanjut untuk menentukan bila Marikh mungkin boleh didiami dan berpotensi menjadi tuan rumah. Pusat Penyelidikan Ames NASA sedang membangunkan instrumen yang dipanggil EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), yang boleh digunakan untuk menguji batu untuk biomarker, terutamanya lipid. Terdapat pertimbangan untuk mengambil EXCALIBR pada misi NASA pada masa hadapan sama ada ke bulan atau Marikh, dengan Hydraotes Chaos menjadi tapak pendaratan yang berpotensi untuk instrumen ini.

Penyelidikan ini memberi penerangan baharu tentang kemungkinan Marikh pernah melindungi kehidupan dan menyerlahkan kepentingan penerokaan dan analisis lanjut tentang rupa bumi Marikh. Ia menawarkan prospek yang menarik untuk misi masa depan yang ingin membongkar misteri Marikh dan tanda-tanda potensi kehidupan masa lalu.

