Kumpulan Ketiga Angkasawan: Perintis Penerokaan Angkasa Lepas

By

Pada Oktober 1963, NASA mengumumkan pemilihan kumpulan ketiga angkasawannya. 14 individu ini dipilih daripada kumpulan 720 pemohon tentera dan awam, menjadikannya kumpulan angkasawan yang paling berpendidikan tinggi pada masa itu. Misi mereka adalah untuk menerbangkan kapal angkasa Gemini dua tempat duduk, yang direka untuk menguji teknik untuk program pendaratan Apollo Moon.

Malangnya, empat ahli kumpulan ini meninggal dunia sebelum membuat penerbangan pertama mereka. Walau bagaimanapun, baki 10 angkasawan terbang sebanyak 18 misi dalam program Gemini dan Apollo. Tujuh daripada mereka mengembara ke Bulan, dengan empat lagi mendapat peluang untuk berjalan di permukaannya. Seorang angkasawan turut menerbangkan misi jangka panjang di atas Skylab.

Proses pemilihan untuk kumpulan ketiga angkasawan ini adalah ketat. Calon mestilah warganegara AS dengan ijazah dalam bidang kejuruteraan atau sains fizikal, memiliki pengalaman juruterbang ujian atau 1,000 jam jet terbang, berumur 34 tahun atau lebih muda, dan tidak lebih tinggi daripada enam kaki. Daripada 720 permohonan yang diterima, lembaga pemilihan memilih 136 calon untuk saringan lanjut, akhirnya menyempitkannya kepada 14 teratas.

Setelah dipilih, angkasawan baharu menjalani latihan yang meluas dan membiasakan diri dengan pelbagai aspek program angkasa lepas. Mereka menerima tugasan teknikal untuk mendapatkan kepakaran dalam bidang tertentu, seperti reka bentuk kapal angkasa dan sistem kawalan. Kerja kursus mereka meliputi subjek seperti astronomi, aerodinamik, perubatan angkasa lepas dan geologi. Mereka juga menjalani latihan hidup dalam persekitaran yang berbeza, termasuk hutan, padang pasir, dan air.

14 angkasawan itu datang dari pelbagai latar belakang, dengan tujuh dari Tentera Udara AS, empat dari Tentera Laut AS, seorang dari Kor Marin AS, dan dua orang awam yang berpengalaman ketenteraan. Setiap angkasawan mempunyai sumbangan unik mereka sendiri kepada program itu, seperti Edwin E. "Buzz" Aldrin, yang menjadi orang kedua yang berjalan di Bulan semasa misi Apollo 11.

Kumpulan ketiga angkasawan memainkan peranan penting dalam memajukan penerokaan angkasa lepas. Mereka membuka jalan untuk misi masa depan dan mengembangkan pengetahuan kita tentang kosmos.

Sumber: NASA