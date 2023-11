झॉर्कचे जग एक्सप्लोर करणे: PDP-10 पासून कस्टम झिप कंपाइलर्स पर्यंत

By

तुम्हाला माहीत आहे का की झोर्क हा 1977 चा एक लोकप्रिय टेक्स्ट अॅडव्हेंचर गेम मूळतः PDP-10 कॉम्प्युटरसाठी लिहिला गेला नव्हता, तर त्याऐवजी व्हर्च्युअल मशीन एक्झिक्युटेबल म्हणून डिझाइन केला गेला होता? या अनोख्या पद्धतीमुळे 1980 च्या दशकातील विविध मशीनवर दुभाष्याद्वारे खेळ खेळला जाऊ शकतो.

चला Zork च्या आकर्षक जगामध्ये खोलवर जाऊ आणि पारंपारिक एक्झिक्युटेबल आणि व्हर्च्युअल मशीन एक्झिक्युटेबलमधील फरक एक्सप्लोर करूया. ज्याप्रमाणे Java कोड Java bytecode मध्ये संकलित केला जातो आणि Java व्हर्च्युअल मशीनवर चालतो, त्याचप्रमाणे Zork ला ZIP म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या “Z-machine” प्रोग्राम फाइल्समध्ये संकलित केले गेले. या ZIP फाइल्स, 1990 मध्ये वापरल्या जाणार्‍या PKZIP फायलींसारख्या, नंतर विशिष्ट मशीनसाठी डिझाइन केलेल्या दुभाष्यांद्वारे कार्यान्वित केल्या गेल्या.

विशेष म्हणजे, “झिल्च” नावाच्या या ZIP फाईल्स तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेला कंपायलर अद्याप रिलीझ झालेला नाही, ज्यामुळे उत्साहींना पर्यायी इनपुट भाषा वापरून सानुकूल झिप कंपायलर लिहिण्याचा प्रयोग करता येईल. यामुळे झॉर्कचे नाविन्यपूर्ण व्याख्या आणि नवीन गेम अनुभवांची निर्मिती झाली.

झोर्क एका प्रकारच्या दुभाष्याचे प्रतिनिधित्व करत असताना, हे नमूद करण्यासारखे आहे की काही प्रोग्रामिंग भाषा, जसे की ESP32 च्या ROM मधील लपलेल्या BASIC, संकलनाची आवश्यकता न ठेवता थेट स्त्रोत कोडमधून अर्थ लावला जातो.

परस्पर कल्पित कथा आणि मजकूर-आधारित साहसांचे जग उत्साही लोकांना मोहित करत आहे, त्यांना धावण्याचे आणि गेमचे अर्थ लावण्याचे वेगवेगळे मार्ग एक्सप्लोर करण्यासाठी प्रेरित करते. झिप स्पेसिफिकेशन्स आणि झॉर्क भाषेच्या स्पेसिफिकेशनच्या उपलब्धतेने सानुकूल झिप कंपाइलर्ससाठी मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे खेळाडूंना झोर्क विश्वाची पुनर्कल्पना आणि विस्तार करता येतो.

तुम्ही झोर्कचे दीर्घकाळ चाहते असाल किंवा मजकूर साहसी शैलीसाठी नवीन असाल, या नाविन्यपूर्ण खेळाचा शाश्वत वारसा आम्हाला तंत्रज्ञानाच्या निरंतर उत्क्रांतीची आणि त्यातून सादर केलेल्या सर्जनशील शक्यतांची आठवण करून देतो.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

व्हर्च्युअल मशीन एक्झिक्युटेबल म्हणजे काय?

व्हर्च्युअल मशीन एक्झिक्युटेबल ही एक प्रोग्राम फाइल आहे जी थेट हार्डवेअरवर चालण्याऐवजी व्हर्च्युअल मशीनवर चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. हे प्रोग्राम आणि अंतर्निहित हार्डवेअर दरम्यान अॅब्स्ट्रॅक्शन लेयर प्रदान करून प्लॅटफॉर्म-स्वतंत्र अंमलबजावणीसाठी परवानगी देते.

झॉर्कच्या संदर्भात झिप फाइल म्हणजे काय?

झॉर्कच्या संदर्भात, झिप फाइल "Z-मशीन" प्रोग्राम फाइलचा संदर्भ देते. या फायलींमध्ये गेमसाठी संकलित कोड आणि डेटा असतो आणि विशिष्ट मशीनसाठी डिझाइन केलेल्या दुभाष्यांद्वारे कार्यान्वित केले जातात.

Zilch कंपाइलर काय आहे?

झिल्च कंपाइलर हे झिप फाइल्समध्ये झोर्क संकलित करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. हे Z-मशीन आभासी वातावरणात गेमच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सूचना व्युत्पन्न करते.

आधुनिक प्रणालीवर झॉर्क खेळता येईल का?

होय, झेड-मशीन दुभाषी आणि सानुकूल झिप कंपायलरच्या उपलब्धतेबद्दल धन्यवाद, झॉर्क आधुनिक प्रणालींवर खेळला जाऊ शकतो. विविध अनुकरणकर्ते आणि पोर्ट खेळाडूंना विविध उपकरणांवर गेमचा अनुभव घेण्यास अनुमती देतात.

Zork सारखे इतर खेळ आहेत का?

होय, झॉर्कसारखेच अनेक मजकूर-आधारित साहसी खेळ आहेत. काही लोकप्रिय उदाहरणांमध्ये "Adventureland," "Colossal Cave Adventure," आणि "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" यांचा समावेश आहे. हे गेम इमर्सिव स्टोरीटेलिंग आणि कोडे सोडवण्याचा अनुभव देतात.