वॉलमार्ट आणि वॉलमार्टमध्ये काय फरक आहे?

घटनांच्या आश्चर्यकारक वळणात, एकाच नावाचे दोन किरकोळ दिग्गज बाजारात आले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. वॉलमार्ट, सुप्रसिद्ध अमेरिकन बहुराष्ट्रीय रिटेल कॉर्पोरेशन, आता त्याच नावाने जाणाऱ्या दुसर्‍या संस्थेसोबत स्पॉटलाइट शेअर करत आहे. पण या दोन वॉलमार्ट संस्थांमध्ये नेमका काय फरक आहे? चला तपशीलात जाऊया.

वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन:

पहिली आणि अधिक परिचित वॉलमार्ट ही 1962 मध्ये सॅम वॉल्टनने स्थापन केलेली प्रसिद्ध रिटेल कॉर्पोरेशन आहे. त्याचे मुख्यालय बेंटोनविले, अर्कान्सास येथे असून, वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन जगभरात हायपरमार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोअर्स आणि किराणा दुकानांचे एक विशाल नेटवर्क चालवते. हे उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी, स्पर्धात्मक किमतींसाठी आणि ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारच्या विस्तृत उपस्थितीसाठी ओळखले जाते.

Walmart Inc.:

दुसरी वॉलमार्ट बाजारात तुलनेने नवीन खेळाडू आहे. Walmart Inc. ही कॅनेडियन तंत्रज्ञान कंपनी आहे जी एक नाविन्यपूर्ण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ऑफर करते. वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपद्वारे अखंड ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव देऊन रिटेल उद्योगात क्रांती घडवून आणण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे अमेरिकन रिटेल कंपनी सारखेच नाव सामायिक करत असताना, Walmart Inc. ही वॉलमार्ट कॉर्पोरेशनशी संलग्नता नसलेली एक स्वतंत्र संस्था आहे.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न:

प्रश्न: वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन आणि वॉलमार्ट इंक. संबंधित आहेत का?

उ: नाही, वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन आणि वॉलमार्ट इंक. हे कोणतेही कनेक्शन किंवा संलग्नता नसलेल्या स्वतंत्र संस्था आहेत.

प्रश्न: मी वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन आणि वॉलमार्ट इंक या दोन्ही ठिकाणी खरेदी करू शकतो का?

उत्तर: होय, तुम्ही दोन्ही संस्थांमध्ये खरेदी करू शकता. वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन भौतिक स्टोअर चालवते, तर वॉलमार्ट इंक ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म ऑफर करते.

प्रश्न: दोन्ही वॉलमार्ट संस्थांमध्ये उत्पादने आणि किमती समान आहेत का?

उ: वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन आणि वॉलमार्ट इंक यांच्यामध्ये उत्पादनाची ऑफर आणि किमती भिन्न असू शकतात. अचूक माहितीसाठी प्रत्येक संस्थेची वेबसाइट तपासणे किंवा त्यांच्या संबंधित स्टोअरला भेट देणे उचित आहे.

प्रश्न: वॉलमार्ट इंक. आपल्या कार्याचा विस्तार करण्याच्या विचारात आहे का?

उ: एक वाढणारी तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून, वॉलमार्ट इंक. ची योजना भविष्यात अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची आणि आपल्या कार्याचा विस्तार करण्याची योजना आहे.

शेवटी, दोन्ही संस्था "वॉलमार्ट" हे नाव शेअर करत असताना, ते एकमेकांपासून वेगळे आणि वेगळे आहेत. वॉलमार्ट कॉर्पोरेशन ही एक सुस्थापित रिटेल कंपनी आहे, तर वॉलमार्ट इंक. ही कॅनेडियन तंत्रज्ञान कंपनी आहे जी तिच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे रिटेल उद्योगात क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्यामुळे, पुढच्या वेळी तुम्ही एखाद्याला वॉलमार्टचा उल्लेख करताना ऐकाल तेव्हा, ते कोणत्या वॉलमार्टचा संदर्भ देत आहेत हे स्पष्ट करण्याचे सुनिश्चित करा, कारण दोघांमधील फरक महत्त्वपूर्ण आहे.