द लीजेंड ऑफ झेल्डा: ओकारिना ऑफ टाइम - अ जर्नी डाउन मेमरी लेन

यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, परंतु द लीजेंड ऑफ झेल्डा: ओकारिना ऑफ टाइम आज त्याचा 25 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. जर ती वस्तुस्थिती तुम्हाला म्हातारी वाटत असेल तर तुम्ही एकटे नाही आहात. मला अजूनही 3 मध्ये Nintendo च्या पहिल्या 1998D Zelda साहसी रिलीझच्या आसपासचा उत्साह आणि अपेक्षा आठवते. मागील हप्त्याचा चाहता म्हणून, A Link to the Past, मी Ocarina of Time वर हात मिळवण्यासाठी थांबू शकलो नाही.

मी खूप भाग्यवान होतो की मला गेम खेळण्याची आणि त्याच्या अधिकृत प्रकाशनाच्या काही दिवस आधी त्याचे पुनरावलोकन करण्याची संधी मिळाली. गेममध्ये मग्न असलेले अगणित तास घालवल्याचे, Hyrule च्या आश्चर्यकारक जगात नेव्हिगेट करणे आणि महाकथेचा अनुभव घेणे मला स्पष्टपणे आठवते. 3D ग्राफिक्सचे संक्रमण अखंड होते आणि गेमप्ले मेकॅनिक्स त्याच्या काळासाठी ग्राउंडब्रेकिंग होते.

मेमरी लेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी आणि त्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या माझ्या आठवणी एकत्र करण्यासाठी, मी IGN64 मधील माझ्या माजी सहकाऱ्यांशी संपर्क साधला. एकत्रितपणे, आम्ही गेमच्या रिलीजच्या आसपासच्या उत्साहाची आणि तो खेळण्यात घालवलेले बरेच तास स्मरण करून दिले. आम्हाला सिएटलमधील Zelda समीट नावाच्या झेल्दा कार्यक्रमात पूर्वावलोकन बिल्ड खेळण्याचा विशेषाधिकार मिळाला.

आमच्या चर्चेदरम्यान समोर आलेला एक मनोरंजक तपशील म्हणजे खेळाच्या सुरुवातीच्या आवृत्तीमध्ये रक्ताची उपस्थिती. गणोनशी लढा देताना, तो प्रहार झाल्यावर लाल रक्त उधळत असे. तथापि, हे नंतर गेमच्या पुढील आवृत्त्यांमध्ये हिरव्या "स्वेट" मध्ये बदलले गेले. कदाचित Nintendo गेमच्या रेटिंगबद्दल चिंतित असेल किंवा त्यांना असे वाटले की ते त्यांच्या दृष्टीकोनाशी जुळत नाही.

मागे वळून पाहताना, गेमिंगच्या इतिहासात ओकारिना ऑफ टाइमचे एक विशेष स्थान आहे. याने केवळ द लीजेंड ऑफ झेल्डा फ्रँचायझी हे घरगुती नाव म्हणून बळकट केले नाही तर गेमिंगमध्ये काय शक्य आहे याची सीमा देखील पुढे ढकलली. त्याचे मग्न जग, संस्मरणीय पात्रे आणि मनमोहक कथानकाने जगभरातील लाखो खेळाडूंना मोहित केले.

आपण या लाडक्या खेळाचा २५ वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, त्याचा उद्योगावर झालेला परिणाम आणि असंख्य खेळाडूंसाठी त्याने निर्माण केलेल्या आठवणींचे कौतुक करण्यासाठी थोडा वेळ घालवू या. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, वेळेच्या ओकारिना!

1. Ocarina ऑफ टाइम सर्वोत्तम Zelda खेळ आहे?

मते भिन्न असू शकतात, परंतु बरेच लोक ओकारिना ऑफ टाइमला आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम झेल्डा गेमपैकी एक मानतात. तिचा नाविन्यपूर्ण गेमप्ले, सखोल कथानक आणि जबरदस्त व्हिज्युअल यांनी मालिकेसाठी एक नवीन मानक सेट केले आहे.

2. मी आधुनिक कन्सोलवर ओकारिना ऑफ टाइम खेळू शकतो का?

होय, Nintendo 64 वर सुरुवातीच्या लाँचनंतर Ocarina of Time ला अनेक वेळा रिलीझ करण्यात आले. ते आता Nintendo 3DS वर उपलब्ध आहे आणि Nintendo Switch ऑनलाइन सेवेद्वारे Nintendo Switch वर प्ले केले जाऊ शकते.

3. वेळेच्या ओकारिनाने भविष्यातील झेल्डा खेळांवर कसा प्रभाव पाडला?

ओकारिना ऑफ टाईमने विविध गेमप्ले मेकॅनिक्स आणि मालिकेचे मुख्य घटक बनलेल्या वैशिष्ट्यांचा परिचय करून भविष्यातील झेल्डा गेमचा पाया रचला. एक्सप्लोरेशन, कोडे सोडवणे आणि इमर्सिव्ह कथाकथनावर त्याचा भर यामुळे त्यानंतरच्या झेल्डा शीर्षकांवर प्रभाव पडला.

4. ओकारिना ऑफ टाइमला गेमिंग मास्टरपीस का मानले जाते?

ओकारिना ऑफ टाईमचे नाविन्यपूर्ण गेमप्ले, सुंदर साउंडट्रॅक आणि संस्मरणीय पात्रांसाठी अनेकदा प्रशंसा केली जाते. याने प्रिय Zelda फॉर्म्युला 3D क्षेत्रात यशस्वीरित्या अनुवादित केला, एक विसर्जित आणि अविस्मरणीय गेमिंग अनुभव तयार केला.

5. ओकारिना ऑफ टाइमच्या सिक्वेलसाठी काही योजना आहेत का?

ओकारिना ऑफ टाइमचा कोणताही थेट सीक्वल नसला तरी, गेमला द लीजेंड ऑफ झेल्डा: मजोराचा मुखवटा या स्वरूपात आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मिळाला. Majora च्या मुखवटाने एक अद्वितीय आणि गडद कथानक ऑफर करताना Ocarina of Time मध्ये सादर केलेले अनेक गेमप्ले घटक आणि यांत्रिकी राखून ठेवल्या आहेत.

कृपया लक्षात घ्या की या FAQ मध्ये दिलेली माहिती सध्या उपलब्ध असलेल्या ज्ञानावर आधारित आहे आणि ती बदलू शकते.

