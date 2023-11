या ब्लॅक फ्रायडे निन्टेन्डो स्विच गेम्सवर आश्चर्यकारक सौदे शोधा

By

ब्लॅक फ्रायडे येथे आहे, आणि गेमर्स ट्रीटसाठी आहेत कारण Nintendo स्विच गेम्सच्या विस्तृत श्रेणीवर अविश्वसनीय सवलत उपलब्ध आहेत. तुम्‍ही स्‍वत:ला खराब करण्‍याचा विचार करत असाल किंवा परफेक्ट हॉलिडे गिफ्ट शोधत असाल, आता परवडणार्‍या किमतीत सर्वात लोकप्रिय शीर्षके मिळवण्‍याची वेळ आली आहे. Best Buy, Amazon, GameStop, आणि बरेच काही सारख्या किरकोळ दिग्गजांनी तुम्हाला चुकवायचे नसलेले डील ऑफर करत आहेत.

सर्वोत्कृष्ट खरेदी: Nintendo स्विच गेम्सवर अप्रतिम सवलत

Nintendo Switch गेम्स, अ‍ॅक्सेसरीज आणि बरेच काही वर मोठ्या सवलतींसह बेस्ट बाय या ब्लॅक फ्रायडेला सर्व काही देत ​​आहे. क्लासिकपासून नवीन रिलीझपर्यंत, प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे. टीनएज म्युटंट निन्जा टर्टल्स: द कॉवाबुंगा कलेक्शन 17% सवलतीवर मिळवण्याची संधी गमावू नका.

अॅमेझॉन: मारिओ + रॅबिड्स: स्पार्क्स ऑफ होप आणि सोनिक सुपरस्टार्सवर अभूतपूर्व किंमती

Amazon चा ब्लॅक फ्रायडे सेल चुकवायचा नाही. ते Mario + Rabbids: Sparks of Hope सारख्या Nintendo Switch गेमवर तब्बल 75% सूट देत आहेत. नुकत्याच रिलीझ झालेल्या सोनिक सुपरस्टार्सवर तुम्हाला चांगली सूट देखील मिळेल.

गेमस्टॉप: Nintendo स्विच शीर्षकांवर मोठ्या प्रमाणात सूट आणि अतिरिक्त बचत

गेमस्टॉप या ब्लॅक फ्रायडे येथे अविश्वसनीय बचतीसाठी तयार व्हा. Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD आणि Bravely Default II या लोकप्रिय Nintendo Switch शीर्षकांसह डझनभर गेमवर 50% पर्यंत सूट देऊन, तुमच्या गेम संग्रहाचा विस्तार करण्याची ही योग्य संधी आहे. तसेच, तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केल्यास आणि इन-स्टोअर पिकअप निवडल्यास, तुम्हाला प्रत्येक ऑर्डरवर अतिरिक्त $5 सूट मिळेल. हा असा करार आहे ज्याचा तुम्ही अनेक वेळा लाभ घेऊ शकता!

Nintendo eShop: सवलतीच्या किंमतींवर डिजिटल आनंद

तुम्ही डिजिटल गेमच्या सोयीला प्राधान्य दिल्यास, Nintendo eShop हे जाण्यासाठीचे ठिकाण आहे. निन्टेन्डो फर्स्ट-पार्टी गेम्स, कॅपकॉम गेम्स, वॉर्नर ब्रदर्स गेम्स आणि अधिकवर उल्लेखनीय ब्लॅक फ्रायडे विक्रीसह, तुम्हाला अप्रतिम सौदे सापडतील जे तुमचे तासन्तास मनोरंजन करत राहतील. या सवलती ३ डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध आहेत.

ब्लॅक फ्रायडे वर निन्टेन्डो स्विच गेम्स कुठे खरेदी करायचे

जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख किरकोळ विक्रेता निन्टेन्डो स्विच गेम्ससाठी ब्लॅक फ्रायडे विक्रीत सहभागी होत आहे. सुपर मारियो ओडिसी, फायर एम्बलम एंगेज, द लीजेंड ऑफ झेल्डा: लिंक्स अवेकनिंग, ऑक्टोपॅथ ट्रॅव्हलर II आणि बरेच काही यासारख्या लोकप्रिय शीर्षकांवर तुम्हाला उत्कृष्ट सूट मिळू शकते. तुम्ही बेस्ट बाय, गेमस्टॉप, वॉलमार्ट आणि टार्गेट सारख्या मोठ्या बॉक्स किरकोळ विक्रेत्यांना भेट देणे किंवा Amazon किंवा Nintendo Store वर ऑनलाइन ब्राउझ करणे निवडले तरीही, आश्चर्यकारक सौदे तुमच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

1. हे सौदे स्टोअरमध्ये किंवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत का?

बहुतेक सौदे इन-स्टोअर आणि ऑनलाइन दोन्ही उपलब्ध आहेत, जे तुम्हाला सर्वात योग्य असलेली खरेदी पद्धत निवडण्याची लवचिकता देतात.

2. ब्लॅक फ्रायडेचे सौदे किती काळ चालतात?

ब्लॅक फ्रायडेचे सौदे सामान्यत: मर्यादित काळासाठी असतात, त्यामुळे प्रत्येक किरकोळ विक्रेत्याने नमूद केलेल्या विशिष्ट तारखा तपासण्याचे सुनिश्चित करा.

3. मी Nintendo eShop वरून भेटवस्तू म्हणून डिजिटल गेम खरेदी करू शकतो का?

दुर्दैवाने, Nintendo eShop सध्या भेटवस्तू पर्याय ऑफर करत नाही. तथापि, तुम्ही अजूनही सवलतींचा लाभ घेऊ शकता आणि इतर किरकोळ विक्रेत्यांकडून भेटवस्तू म्हणून डिजिटल गेम कोड खरेदी करू शकता.

4. ब्लॅक फ्रायडे दरम्यान Nintendo eShop गिफ्ट कार्ड खरेदी करणे योग्य आहे का?

एकदम! तुम्ही Nintendo eShop गेम्सवर केवळ विलक्षण सौदेच मिळवू शकत नाही, तर तुम्ही सवलतीच्या Nintendo eShop भेटकार्डे खरेदी करून आणखी बचत देखील करू शकता.

ब्लॅक फ्रायडे ही निन्टेन्डो स्विच गेम्सवर अविश्वसनीय सौदे मिळविण्याची अंतिम वेळ आहे. तुमची गेमिंग लायब्ररी वाढवण्याची किंवा तुमच्या प्रियजनांना परिपूर्ण भेटवस्तू देऊन आश्चर्यचकित करण्याची ही संधी गमावू नका. त्वरीत कार्य करा, कारण या सवलती कायम राहणार नाहीत!