उत्साह सुरू होतो: स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्री येथे आहे!

आतुरतेने अपेक्षित असलेली स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्री अधिकृतपणे सुरू झाली आहे, जे गेमरना लोकप्रिय शीर्षकांच्या विस्तृत श्रेणीवर आठवडाभराच्या अप्रतिम डील्सची ऑफर देत आहेत. 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET पासून सुरू होणारी, विक्री जगभरातील गेमिंग प्रेमींसाठी एक मेजवानी असेल. हा बहुप्रतिक्षित इव्हेंट 28 नोव्हेंबरपर्यंत चालेल, जो आगामी सुट्टीच्या हंगामात गेमरना त्यांच्या आवडत्या मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ देईल.

विक्री सुरू झाल्यावरच सवलतीच्या खेळांची संपूर्ण यादी उघड केली जाईल, परंतु इव्हेंटमध्ये सहभागी होणार्‍या खेळांची निवड दर्शविणार्‍या एका रोमांचक ट्रेलरद्वारे स्टीमने आम्हाला काय अपेक्षा ठेवाव्यात याची एक चित्तथरारक झलक दिली आहे. लाइनअप हे प्रिय क्लासिक्स आणि अलीकडील ब्लॉकबस्टरचे प्रभावी मिश्रण आहे. Terraria आणि Hunt: Showdown सारखी जुनी रत्ने नवीन रिलीझ जसे की The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales आणि Starfield, प्रत्येक गेमिंग चवसाठी विविध प्रकारच्या पर्यायांचे आश्वासन देऊन प्रसिद्धी मिळवतील.

हँडहेल्ड गेमिंग प्रेमींची आवड निर्माण करणार्‍या अत्यंत मागणी असलेल्या स्टीम डेक OLED च्या अलीकडील लॉन्चमुळे, लोकप्रिय उपकरणाशी सुसंगत गेमवरील संभाव्य सवलतींसाठी अनेकजण उत्सुकतेने लक्ष देत आहेत. डिव्हाइसवरच कोणत्याही संभाव्य सवलतींबद्दल देखील अपेक्षा आहे, कारण गेमर्स या अत्याधुनिक हँडहेल्ड सिस्टमसह त्यांचा गेमिंग अनुभव वाढवण्यास उत्सुक आहेत.

लाइक अ ड्रॅगन: द मॅन हू इरेस्ड हिज नेम आणि कॉल ऑफ ड्यूटी: मॉडर्न वॉरफेअर 3 सारख्या नवीन शीर्षकांचा विक्रीमध्ये समावेश करणे अनिश्चित आहे. मागील विक्रीने अलीकडील रिलीझसाठी मिश्रित परिणाम दर्शवले आहेत, काही पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत किंवा इतर शीर्षकांच्या तुलनेत किमान सवलत प्राप्त आहेत. तथापि, अपेक्षा जास्त आहे कारण गेमर्स या प्रतिष्ठित गेमची उपलब्धता आणि संभाव्य सवलतींच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

गेमिंग समुदाय स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्रीच्या आगमनाचा उत्सव साजरा करत असताना, उत्साहात वातावरण भरते. आकर्षक डील, सवलती आणि गेमच्या विलक्षण लाइनअपसह, हा कार्यक्रम गेमर्सना त्यांच्या लायब्ररींचा विस्तार करण्यास आणि बँक न मोडता नवीन साहस एक्सप्लोर करण्यास अनुमती देतो. तुमची आवडती शीर्षके मिळवण्यासाठी सज्ज व्हा आणि रोमांचकारी डिजिटल प्रवास सुरू करा जे संपूर्ण सुट्टीच्या हंगामात आणि त्यानंतरही तुमचे मनोरंजन करत राहतील!

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

1. स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्री कधी सुरू होईल?

स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्री आजपासून सुरू होईल आणि 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET वाजता सुरू होईल.

2. स्टीम ब्लॅक फ्रायडे विक्री किती काळ चालेल?

विक्री अगदी एक आठवडा चालेल, 28 नोव्हेंबर रोजी ती सुरू झाली त्याच वेळी संपेल.

3. आम्ही विक्रीवर कोणते गेम पाहण्याची अपेक्षा करू शकतो?

विक्रीमध्ये सहभागी होणार्‍या गेमची संपूर्ण यादी जेव्हा ती सुरू होईल तेव्हाच उघड होईल, स्टीमने जारी केलेल्या ट्रेलरमध्ये टेरारिया, हंट: शोडाउन, द लास्ट ऑफ अस: भाग 1, मार्वलचा स्पायडर- यासारख्या काही समाविष्ट शीर्षकांची झलक दिली आहे. माणूस: माइल्स मोरालेस आणि स्टारफिल्ड.

4. विक्रीदरम्यान स्टीम डेक OLED वर सूट मिळेल का?

स्टीम डेक OLED वर सवलतीची पुष्टी केली गेली नाही, परंतु बरेच गेमर संभाव्य किंमती कपातीची आशा करत आहेत ज्यामुळे त्यांचा गेमिंग अनुभव वाढेल.

5. लाईक अ ड्रॅगन: द मॅन हू इरेस्ड हिज नेम आणि कॉल ऑफ ड्यूटी: मॉडर्न वॉरफेअर 3 सारखी नवीन शीर्षके विक्रीमध्ये समाविष्ट केली जातील का?

नवीन शीर्षके विक्रीचा भाग असतील की नाही हे अनिश्चित आहे, कारण मागील विक्रीने अलीकडील रिलीझसाठी मिश्र परिणाम दाखवले आहेत. तथापि, गेमर त्यांच्या उपलब्धता आणि संभाव्य सवलतींबाबत कोणत्याही घोषणांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.