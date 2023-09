फोर्टनाइट अपडेट 26.10: डाउनटाइम शेड्यूल आणि नवीन सामग्रीबद्दल अनुमान

फोर्टनाइट विकसक, एपिक गेम्स, ने घोषणा केली आहे की गेम 26.10 अद्यतनासाठी क्षणभर अनुपलब्ध असेल. हे अपडेट PS5, PS4, Xbox कन्सोल, Nintendo Switch, Android आणि PC सह विविध प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल. खेळाडू 12 सप्टेंबरच्या सकाळी डाउनलोडसाठी अपडेट उपलब्ध होण्याची अपेक्षा करू शकतात.

अद्यतनासह, वापरकर्त्यांनी सर्व्हर डाउनटाइमचा कालावधी अपेक्षित केला पाहिजे. याचा अर्थ फोर्टनाइट काही तासांसाठी तात्पुरते प्ले करण्यायोग्य असेल. तुम्ही गेममध्ये परत कधी लॉग इन करू शकता याबद्दल तपशीलवार माहितीसाठी, येथे 26.10 सर्व्हर डाउनटाइम शेड्यूल आहे:

- डाउनटाइम 4 AM ET वाजता सुरू होणार आहे, परिणामी मॅचमेकिंग काही काळापूर्वी अक्षम करते.

- यूके चाहत्यांसाठी, संपूर्ण ऑफलाइन कालावधी सकाळी 9 AM BST वाजता सुरू होईल तर सामना तयार करणे 8.30 AM BST वाजता अक्षम केले जाईल.

एपिक गेम्सने डाउनटाइम कधी संपेल हे स्पष्टपणे सांगितलेले नसले तरी देखभालीसाठी साधारणतः दोन तास लागतात. म्हणून, Fortnite नवीनतम AM BST पर्यंत 11 AM ऑनलाइन परत आले पाहिजे.

या अद्यतनाच्या घोषणेने 26.10 अद्यतनात कोणती नवीन सामग्री समाविष्ट केली जाईल याविषयी उत्साही लोकांमध्ये अटकळ निर्माण झाली आहे. काही चाहत्यांनी असा सिद्धांत मांडला आहे की, मॉर्टल कॉम्बॅट 1 च्या नजीकच्या लवकर प्रवेशासह, फ्रँचायझीकडून सब झिरो हे फोर्टनाइटमध्ये खेळण्यायोग्य पात्र बनू शकते.

याव्यतिरिक्त, एपिक गेम्समध्ये नवीन आयटम किंवा शस्त्रे तसेच नवीन ऑगमेंट सादर करणे अपेक्षित आहे. खेळाडूंना त्यांचा गेमिंग अनुभव घेण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी आयटम शॉपला नवीन स्किन देखील मिळतील.

या नवीन जोडण्यांबरोबरच, एपिक गेम्स नवीन सीझनच्या सुरुवातीपासून प्रचलित बग आणि गेमप्लेच्या त्रुटी दूर करतील, इष्टतम आनंदासाठी गेमला आणखी पॉलिश करतील.

स्रोत: एपिक गेम्स ट्विटर घोषणा