ऍपल इव्हेंट 2023: आपल्याला माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट

“Wanderlust” नावाचा अत्यंत अपेक्षित Apple इव्हेंट 2023, 12 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 10:00 AM PT वाजता होणार आहे. हा कार्यक्रम आयफोन 15, एअरपॉड्स, ऍपल वॉच मालिका 9 आणि बरेच काही यासह नवीन उत्पादनांची श्रेणी प्रदर्शित करेल. बरेच लोक या नवीन उपकरणांच्या रिलीझची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, विशेषत: आयफोन 15 अल्ट्रा, ज्याची अफवा आहे.

Apple इव्हेंट 2023 Apple TV आणि Apple.com वर थेट प्रवाहासाठी उपलब्ध असेल, ज्यामुळे दर्शकांना नवीनतम उत्पादन घोषणांवर अपडेट राहता येईल. देशानुसार कार्यक्रमाच्या वेळा बदलतील. एकदा उत्पादने लाँच झाल्यानंतर, प्री-बुकिंग उपलब्ध होईल आणि काही दिवसात डिलिव्हरी अपेक्षित आहे.

Apple इव्हेंट 2023 साठी उत्पादन लाइनअपमध्ये iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra किंवा Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. ही उपकरणे विविध वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा ऑफर करतात जे तंत्रज्ञान उत्साहींना नक्कीच उत्तेजित करतात.

Apple इव्हेंट 2023 साठी देशनिहाय वेळा खालीलप्रमाणे आहेत: यूएसए (10:00 AM PT), युरोप (10:00 AM PT), भारत (10:30 PM IST), ऑस्ट्रेलिया (10:00 AM PT), कॅनडा (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), रशिया (10:00 AM PT), आणि चीन (10:00 AM PT).

Apple इव्हेंट 15 मध्ये आयफोन 2023 लाँच हा एक हायलाइट असेल अशी अपेक्षा आहे. आयफोन 15 वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये येईल, जसे की आयफोन 15 प्रो आणि प्रो मॅक्स, वेगवेगळ्या वापरकर्त्यांच्या पसंतीनुसार. आयफोन 15 ची लॉन्च किंमत सुमारे 80,000 रुपये असल्‍याची अफवा आहे, ज्यामुळे ते एक हाय-एंड डिव्‍हाइस बनले आहे.

याव्यतिरिक्त, ऍपल इव्हेंट ऍपल वॉच सिरीज 9 सादर करेल, ज्यामध्ये वॉचओएस 10 नावाची अद्ययावत ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. ऍपल वॉचच्या या नवीनतम पुनरावृत्तीमध्ये वापरकर्ते अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारणांची अपेक्षा करू शकतात.

Apple इव्हेंट 2023 थेट पाहण्यासाठी, दर्शक apple.com ला भेट देऊ शकतात किंवा Apple TV किंवा YouTube अॅपद्वारे इव्हेंटमध्ये प्रवेश करू शकतात. ही प्लॅटफॉर्म नवीन उत्पादने आणि घोषणांवर प्रत्यक्ष नजर टाकून इव्हेंट उलगडत असताना त्याचे साक्षीदार होण्याची संधी देतात.

शेवटी, Apple इव्हेंट 2023 अत्यंत अपेक्षित आहे, उत्साहवर्धक नवीन उपकरणे आणि वैशिष्ट्ये आशादायक आहेत. जगभरातील तंत्रज्ञानप्रेमी या इव्हेंटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे अॅपलच्या चाहत्यांसाठी आणि ग्राहकांसाठी ते पाहणे आवश्यक आहे.

