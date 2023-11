मक्तेदारीची नवीन सॅन जोस आवृत्ती प्रसिद्ध झाली, स्थानिक खुणा आणि इतिहास साजरे

By

मोनोपॉलीची अत्यंत अपेक्षित सॅन जोस आवृत्ती 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊस येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमासह अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाली. क्लासिक बोर्ड गेमची ही अनोखी आवृत्ती सॅन जोसच्या समृद्ध इतिहासाला आणि खूणांना आदरांजली वाहते आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी शहराचे सार कॅप्चर करते.

गेम बोर्डमध्ये विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊस आणि ओरिजिनल जो यासह विविध उल्लेखनीय स्थानिक खुणा आणि व्यवसाय आहेत, ज्यांनी विशेषत: बोर्डवॉक आणि पार्क प्लेस अशी प्रतिष्ठित ठिकाणे व्यापली आहेत. बोर्डवर वैशिष्ट्यीकृत इतर लोकप्रिय गंतव्यस्थानांमध्ये सांताना रो, सॅन पेड्रो स्क्वेअर, प्लाझा डी सीझर चावेझ आणि टेक इंटरएक्टिव्ह यांचा समावेश आहे.

सॅन जोसचे महापौर मॅट महान यांनी रिलीझबद्दल उत्साह व्यक्त केला, असे सांगून की हा गेम शहराचा इतिहास आणि संस्कृती साजरे करण्याची एक अद्भुत संधी प्रदान करतो. त्यांनी स्थानिक खुणा जतन करण्याचे आणि अशा अनोख्या पद्धतीने त्यांचे स्मरण व्हावे याची खात्री करून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

Monopoly ची सॅन जोस आवृत्ती आता Amazon आणि CVS सह विविध किरकोळ विक्रेत्यांकडे $39.95 मध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. उच्च-गुणवत्तेच्या आणि आनंददायक गेमप्लेच्या अनुभवाची हमी देणारा हा गेम टॉप ट्रम्प्सने तयार केला होता आणि हॅस्ब्रोने परवाना दिला होता.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न:

प्रश्न: मी मोनोपॉलीची सॅन जोस आवृत्ती कोठे खरेदी करू शकतो?

A: गेम Amazon आणि CVS सारख्या किरकोळ विक्रेत्यांकडे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

प्रश्न: खेळाची किंमत किती आहे?

उ: मोनोपॉलीच्या सॅन जोस आवृत्तीची किंमत $39.95 आहे.

प्रश्न: गेम बोर्डवर कोणत्या खुणा वैशिष्ट्यीकृत आहेत?

A: The Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, and the Tech Interactive हे गेममध्ये समाविष्ट असलेल्या महत्त्वाच्या खुणा आहेत.

प्रश्न: गेम कोणत्या कंपनीने तयार केला?

A: मक्तेदारीची सॅन जोस आवृत्ती टॉप ट्रंप्सने तयार केली होती आणि हॅस्ब्रोने परवाना दिला होता.

