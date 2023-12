GeForce NOW वर “द डे बिफोर” मध्ये जगण्याची थ्रिल्स शोधा

“द डे बिफोर” च्या पोस्ट-अपोकॅलिप्टिक जगात अॅड्रेनालाईन-पंपिंग साहसासाठी सज्ज व्हा. Fntastic द्वारे विकसित केलेला, हा ओपन-वर्ल्ड हॉरर MMO गेम तुम्हाला युनायटेड स्टेट्सच्या पूर्व किनार्‍यावर घेऊन जातो, जिथे झोम्बींनी समाजावर कब्जा केला आहे. GeForce NOW वर प्राधान्य किंवा अंतिम सदस्य म्हणून, तुम्ही हा गेम RTX ऑन सपोर्ट असलेल्या कोणत्याही डिव्हाइसवर प्रवाहित करू शकता.

उत्तुंग गगनचुंबी इमारती, विस्तीर्ण मॉल्स आणि भव्य स्टेडियमने भरलेल्या सुंदर तपशीलवार न्यू फॉर्च्यून सिटीमध्ये स्वतःला विसर्जित करा. विविध वाहने वापरून विस्तृत जग एक्सप्लोर करा आणि जगण्यासाठी इतर खेळाडू आणि संक्रमित प्राण्यांचा सामना करा. मौल्यवान लूट गोळा करा, शोध पूर्ण करा आणि तुम्ही सतत बदलणार्‍या दिवस-रात्र चक्रातून नेव्हिगेट करत असताना तुमचे स्वतःचे घर देखील तयार करा.

तुमच्या सोफ्यावर बसून, क्लाउडवरून गेम प्रवाहित करून समाजाची पुनर्बांधणी करण्याचा थरार अनुभवा. प्राधान्य सदस्य 1080p आणि 60 फ्रेम्स प्रति सेकंद या वेगाने गेमचा आनंद घेऊ शकतात, तर अल्टीमेट सदस्य दीर्घ गेमिंग सत्रांचा, अल्ट्रावाइड रिझोल्यूशनचा लाभ घेऊ शकतात आणि अगदी 4 fps पर्यंत 120K वर स्ट्रीम करू शकतात. दोन्ही सदस्यत्वांमध्ये रीअल-टाइम रे ट्रेसिंग वैशिष्ट्यीकृत आहे, अनडेडच्या प्रत्येक चकमकीत जबरदस्त सिनेमॅटिक प्रकाशयोजना आणते.

"अवतार: फ्रंटियर्स ऑफ पॅंडोरा" मध्ये एका महाकाव्याचा प्रवास सुरू करा

Ubisoft कडील ओपन-वर्ल्ड अॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर गेम "अवतार: फ्रंटियर्स ऑफ पॅंडोरा" सह Pandora च्या विलक्षण जगात पाऊल टाका. हिट अवतार चित्रपटांवर आधारित, हा गेम वेस्टर्न फ्रंटियर नावाच्या Pandora च्या अनपेक्षित प्रदेशात खोलवर जातो. GeForce NOW Ultimate सदस्य म्हणून, तुम्ही क्लाउडमध्ये GeForce RTX 4080 सर्व्हरद्वारे समर्थित कोणत्याही डिव्हाइसवर हे महाकाव्य साहस प्रवाहित करू शकता.

संसाधन-भुकेलेल्या RDA कॉर्पोरेशनपासून Pandora चे संरक्षण करण्यासाठी इतर कुळांसह सैन्यात सामील व्हा. तुमचे वर्ण सानुकूलित करा, नवीन गियर तयार करा आणि अविश्वसनीय सामर्थ्य आणि चपळता वापरण्यासाठी तुमची कौशल्ये आणि शस्त्रे श्रेणीसुधारित करा. बॅन्शीस, पौराणिक ड्रॅगन-सदृश प्राणी, जे तुम्हाला विस्तीर्ण वेस्टर्न फ्रंटियर एक्सप्लोर करू देतात आणि RDA सोबत रोमांचकारी हवाई लढाईत गुंततात.

GeForce NOW सह पूर्वी कधीही नसलेल्या या दृश्यास्पद साहसाचा अनुभव घ्या. अंतिम सदस्य 4K रिझोल्यूशन पर्यंत गेमचा आनंद घेऊ शकतात, हिरवेगार लँडस्केप आणि Pandora च्या चित्तथरारक दृश्यांमध्ये मग्न आहेत. या विलक्षण जगाच्या भवितव्यासाठी तुम्ही लढत असताना नावीचे धैर्य आणि दृढनिश्चय तुम्हाला मार्गदर्शन करू द्या.

GeForce वर Ori चे मंत्रमुग्ध करणारे जग शोधा

GeForce NOW सह ओरीच्या मंत्रमुग्ध करणार्‍या जगातून मनमोहक प्रवासाला सुरुवात करा. आत्मा संरक्षक ओरीमध्ये सामील व्हा कारण तो "ओरी अँड द ब्लाइंड फॉरेस्ट: डेफिनिटिव्ह एडिशन" आणि "ओरी अँड द विल ऑफ द विस्प्स" मध्ये आश्चर्यकारक, धोक्याने भरलेल्या लँडस्केप्सचा शोध घेत आहे. ही Xbox PC गेम पास शीर्षके GeForce NOW लायब्ररीतील नवीनतम जोड आहेत, जे सदस्यांना पुरस्कार-विजेत्या साहस मालिकेचा अनुभव घेण्याची संधी देतात.

"ओरी अँड द ब्लाइंड फॉरेस्ट: डेफिनिटिव्ह एडिशन" मध्ये, ओरीला विनाशकारी वादळादरम्यान त्याच्या घरापासून वेगळे झाल्यानंतर जंगलातील संतुलन पुनर्संचयित करण्यात मदत करा. सेन नावाच्या आत्म्याशी हातमिळवणी करून, ओरीने त्याचे खरे नशीब शोधले पाहिजे आणि निबेलच्या सुंदर जगात आपत्तीवर मात केली पाहिजे.

Ori चा प्रवास “Ori and the Will of the Wisps” मध्ये सुरू ठेवा, जिथे तुम्ही निवेनच्या नवीन भूमीत प्रवेश कराल. कु नावाच्या तुटलेल्या पंख असलेल्या घुबडाची मदत करा आणि वाटेत नवीन मित्र, शत्रू आणि रहस्ये उलगडत असताना जमिनीला गडद भ्रष्टाचारापासून बरे करा.

क्लाउडच्या सामर्थ्याबद्दल धन्यवाद, जवळजवळ कोणत्याही डिव्हाइसवर हे मनमोहक साहस प्रवाहित करा. GeForce NOW Ultimate सदस्य समर्थित डिव्हाइसेसवर उच्च डायनॅमिक रेंजसह त्यांचा गेमिंग अनुभव वाढवू शकतात, Ori मालिकेच्या जबरदस्त व्हिज्युअलमध्ये स्वतःला मग्न करू शकतात.

क्लाउडमध्ये लेगो फोर्टनाइट एक्सप्लोर करा

आता GeForce वर “LEGO Fortnite” सह LEGO आणि Fortnite च्या अद्वितीय मिश्रणासाठी सज्ज व्हा. Epic Games द्वारे विकसित केलेला, हा गेम तुम्हाला LEGO घटकांचा वापर करून अंतिम होम बेस तयार करून आणि सानुकूलित करून तुमची सर्जनशीलता मुक्त करू देतो. साहित्य गोळा करण्यासाठी आणि रात्री टिकून राहण्यासाठी गावकऱ्यांची भरती करा आणि खोल गुहांमध्ये दुर्मिळ संसाधनांच्या शोधात धाडसी साहसांना सुरुवात करा.

“वर्ल्ड वॉर झेड: आफ्टरमाथ,” “वॉरहॅमर 17: रॉग ट्रेडर” आणि “फोर्टनाइट फेस्टिव्हल” यासह GeForce NOW लायब्ररीमध्ये सामील होणारे 40,000 नवीन गेम चुकवू नका. GeForce NOW वर प्रत्येकासाठी आनंद घेण्यासाठी काहीतरी आहे, जे प्रत्येक गेमिंग प्राधान्यासाठी विविध गेमचे संग्रह ऑफर करते.

सप्टेंबरमध्ये नियोजित रिलीज दरम्यान अत्यंत अपेक्षित "हॅलो इन्फिनिट" ला काही तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला असला तरी, नजीकच्या भविष्यात गेमला सेवेत आणण्यासाठी GeForce NOW टीम मायक्रोसॉफ्ट आणि गेम डेव्हलपर 343 इंडस्ट्रीजसोबत सक्रियपणे काम करत आहे. या रोमांचक विकासाच्या पुढील अद्यतनांसाठी GFN गुरुवारशी संपर्कात रहा.

या वीकेंडसाठी तुमच्या मनात कोणते गेम आहेत? तुमचे विचार आमच्यासोबत Twitter वर किंवा खालील टिप्पण्यांमध्ये शेअर करा आणि बोनस पॉइंटसाठी #RTXON समाविष्ट करायला विसरू नका. GeForce NOW सह, शक्यता अनंत आहेत.