Apple इव्हेंट आणि ड्रीमफोर्स कॉन्फरन्सने टेक इयरची सुरुवात झाली

Appleचा iPhone इव्हेंट आणि सेल्सफोर्सची ड्रीमफोर्स कॉन्फरन्स यासारख्या प्रमुख इव्हेंटसह सप्टेंबरचा दुसरा आठवडा नवीन तंत्रज्ञान वर्षाची सुरुवात करतो. हे कार्यक्रम मेटा प्लॅटफॉर्म, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकलसाठी तयार केलेल्या शोसह टेक कॉन्फरन्स सीझनच्या सुरूवातीस देखील सूचित करतात.

एक अत्यंत अपेक्षित कार्यक्रम म्हणजे आर्म होल्डिंग्जची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर, चिप डिझायनरचे मूल्य $50 अब्ज ते $54.5 अब्ज इतके अपेक्षित आहे. हा IPO, डिलिव्हरी स्टार्टअप Instacart च्या नियोजित सार्वजनिक ऑफरसह, सुप्त टेक IPO मार्केटला पुनरुज्जीवित करू शकेल. कायदेशीर लढाया, स्थूल आर्थिक परिस्थिती, चीनसोबतचे व्यापारयुद्ध आणि नियामक आव्हानांमुळे चिंता वाढली असल्याने या वर्षी दावे जास्त आहेत.

आठवड्याचे कार्यक्रम तंत्रज्ञान उद्योगातील संधी आणि समस्या या दोन्हीवर प्रकाश टाकतात. आर्मचा IPO टेक आणि AI ची ताकद दाखवतो, तर Google-DoJ केस काही कंपन्यांच्या सामर्थ्याबद्दल चिंता वाढवते. न्याय विभागाचा असा युक्तिवाद आहे की Google ने बेकायदेशीरपणे फोन निर्माते आणि इंटरनेट ब्राउझरसह शोध इंजिन मार्केटमध्ये मक्तेदारी करण्यासाठी करार केला आहे.

दरम्यान, जबाबदार AI वापरावर चर्चा करण्यासाठी एक सिनेट पॅनेल बोलावत आहे आणि AI चे नियमन करण्यासाठी द्विपक्षीय कायदे तयार केले जात आहेत. ऍपल आणि सेल्सफोर्स सारख्या टेक दिग्गजांना देखील आव्हानांपासून मुक्त नाही, ऍपलला महसूल आणि विक्रीच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये ड्रग्सचा वापर आणि बेघरपणाच्या चिंतेमुळे सेल्सफोर्स ड्रीमफोर्सला स्थानांतरीत करण्याचा विचार करत आहे.

टेक लँडस्केपवर निर्माण होणारी मुख्य चिंता AI आहे. चर्चेचे बंद-दार स्वरूप आणि उद्योगातील प्रबळ खेळाडूंद्वारे नियामक कॅप्चर करण्याची क्षमता नियमांच्या निष्पक्षतेबद्दल प्रश्न निर्माण करते. मात्र, न्याय विभागाचा सहभाग या समस्येचे गांभीर्य वाढवतो.

एकंदरीत, हा ठप्प असलेला टेक सप्ताह येत्या वर्षात टेक उद्योगासाठी संधी, आव्हाने आणि नियामक चिंतेच्या मिश्रणासह एक टप्पा सेट करतो.

