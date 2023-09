व्हिडिओ संगीत पुरस्कार मतदानासाठी AR अनुभव एकत्रित करण्यासाठी Snapchat सह MTV भागीदार

By

Snapchat च्या AR-आधारित लेन्सचा वापर करून आगामी व्हिडिओ म्युझिक अवॉर्ड्स (VMAs) मध्ये वापरकर्त्यांना एका श्रेणीसाठी मतदान करण्याची परवानगी देण्यासाठी MTV Snapchat सोबत सामील झाले आहे. स्नॅपच्या कॅमेरा किटचा फायदा घेऊन, MTV चे उद्दिष्ट अवार्ड शोमध्ये ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी (AR) अनुभव समाविष्ट करणे आहे.

एकदा सर्वोत्कृष्ट नवीन कलाकार श्रेणीसाठी तीन अंतिम स्पर्धक निश्चित झाल्यावर, Snapchat वापरकर्त्यांना सॉसेलिटोसने तयार केलेल्या विशेष लेन्सचा वापर करून त्यांचे मत देण्याची संधी मिळेल. एक, दोन किंवा तीन बोटांनी त्यांची निवड सूचित करून, वापरकर्ते ज्या कलाकाराला मत देऊ इच्छितात ते निवडू शकतात. Snapchat मतदानाचा अंतिम टॅलीवर किती परिणाम होईल हे अनिश्चित असले तरी, प्रत्येक मत मोजले जाते.

VMA लाइव्ह स्ट्रीम दरम्यान, MTV ने संपूर्ण कार्यक्रमात AR मूनपर्सन प्रदर्शित करण्याची योजना आखली आहे, ज्यामध्ये फॅनने सबमिट केलेले सेल्फी आहेत. नॉस्टॅल्जिक टच म्हणून, MTV ने लोकांना पारंपरिक फॉर्म वापरून त्यांचे सेल्फी आगाऊ सबमिट करण्याची विनंती केली.

दर्शकांना आणखी गुंतवून ठेवण्यासाठी, व्यक्ती AR मूनपर्सन इफेक्ट अनुभवू शकतात, ते त्यांच्या स्वतःच्या घरात प्रक्षेपित करतात. त्यांच्या कॅमेरा रोलमधून सेल्फी निवडून, ते व्हिझरमध्ये दृश्यमान असलेल्या त्यांच्या स्वत: च्या चेहऱ्यासह तरंगत्या चंद्रव्यक्तीचे साक्षीदार होऊ शकतात.

Snapchat वापरकर्ते 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 12 AM ET पासून, VMA 8 PM ET वाजता सुरू होण्याच्या काही तास आधी हे AR अनुभव घेऊ शकतात.

MTV च्या पूर्वीच्या VMAs ने Facebook, Instagram, Twitter आणि YouTube सारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 40.1 दशलक्ष संवाद नोंदवले होते, तर Snapchat यादीतून अनुपस्थित होते. तथापि, MTV ने कबूल केले की Snapchat 13 ते 24 वयोगटातील लक्ष्यित प्रेक्षकांसाठी योग्य आहे.

MTV सह हे सहकार्य स्नॅपचॅटच्या कॅमेरा किटचा वापर करून पुरस्कार शो स्पेसमध्ये अधिकृत प्रवेश चिन्हांकित करते. पूर्वी, Snap ने चाहत्यांना AR अनुभवांची ओळख करून देण्यासाठी विविध संगीत महोत्सव, सहलीवरील कलाकार आणि क्रीडा स्पर्धांसोबत भागीदारी केली होती. LA Rams फुटबॉल संघाने, उदाहरणार्थ, मोठ्या स्क्रीनवर चाहत्यांना प्रदर्शित करण्यासाठी स्टेडियममध्ये Snapchat च्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला.

ब्रँडेड आणि एआर-आधारित कॅमेरा सोल्यूशन्सवर स्नॅपचा भर अधिकाधिक स्पष्ट झाला आहे. संगीत महोत्सवांमध्ये सहकार्य करण्याव्यतिरिक्त, कंपनीने एआर एंटरप्राइझ सर्व्हिसेस (एआरईएस) लाँच केली आहे जी एआर ट्राय-ऑन आणि 3डी उत्पादन पाहण्यासारखी साधने ऑफर करते. स्नॅपने एआर मिरर देखील सादर केले, ज्यामुळे ब्रँड्सना त्याचे तंत्रज्ञान भौतिक जागेत समाकलित करण्यात सक्षम केले.

