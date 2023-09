निन्टेन्डो स्विच 2 अफवा: ब्रीथ ऑफ द वाइल्ड डेमोने सुधारित ग्राफिक्स आणि लोड टाइम्सचे प्रदर्शन केले

Nintendo च्या पुढील कन्सोलबद्दल अफवा, ज्याला तात्पुरते 'स्विच 2' म्हणतात, अलीकडेच प्रसारित होत आहेत. Eurogamer आणि VGC च्या अहवालांनुसार, निवडक विकासकांना Gamescom 2023 दरम्यान कन्सोलचे डेमो करण्याची संधी होती. डेमोमध्ये The Legend of Zelda: Breath of the Wild ची वर्धित आवृत्ती वैशिष्ट्यीकृत होती, जरी त्या वेळी सुधारणांचे तपशील प्रदान केले गेले नव्हते.

अलीकडील Nate द हेट पॉडकास्टमधून नवीन अफवा असलेले तपशील आता समोर आले आहेत. होस्टने दावा केला की गेम्सकॉम टेक डेमोने 4K 60fps वर चालणारे ब्रीथ ऑफ द वाइल्डचे प्रदर्शन केले आहे, ज्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा म्हणजे लोड वेळा कमी करणे आहे. हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की या अफवांचा अर्थ असा नाही की स्विच लॉन्च शीर्षक पुढील हार्डवेअरसह पुन्हा रिलीज केले जाईल. उलट, त्याचा उपयोग उत्तराधिकार्‍यांच्या तांत्रिक प्रगतीचे प्रदर्शन करण्यासाठी केला गेला.

असेही दावे आहेत की टेक डेमोमध्ये DLSS 3.5, Nvidia चे रिअल-टाइम AI अपस्केलिंग तंत्रज्ञान कार्यरत आहे. तथापि, डेमोने फ्रेम निर्मितीसारख्या 3.5 आवृत्तीचा संपूर्ण वैशिष्ट्य संच वापरला की नाही हे अनिश्चित आहे. DLSS चा समावेश अनेक वर्षांपासून स्विच उत्तराधिकार्‍यांसाठी अनुमानाचा विषय आहे आणि 3.5 आवृत्तीचा उल्लेख नक्कीच मनोरंजक आहे.

पॉडकास्ट संभाषणादरम्यान, होस्टने नमूद केले की मार्च 2024 ही संभाव्य तारीख होती, तथापि हे स्पष्ट झाले नाही की हे प्रकटीकरण किंवा प्रकाशन तारखेचा संदर्भ आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला मागील अफवांनी स्विच 2024 साठी उशीरा 2 रिलीझ सुचवले.

हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की या अफवांना Nintendo द्वारे यावेळी अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. ही माहिती स्त्रोत आणि वृत्तांवर आधारित आहे. याव्यतिरिक्त, ही वैशिष्ट्ये अचूक असल्यास, गेमकॉमवर प्रदर्शित केलेला टेक डेमो अंतिम कन्सोलची वैशिष्ट्ये प्रतिबिंबित करणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

या अफवा सतत पसरत असताना, 'स्विच 2' वर ब्रेथ ऑफ द वाइल्डच्या सुधारित आवृत्तीच्या शक्यतांचा विचार करणे रोमांचक आहे. तथापि, Nintendo द्वारे अधिकृत घोषणा केल्या जात नाही तोपर्यंत, या अफवांवर मीठाचे दाणे घेतले पाहिजे.

