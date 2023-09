निन्टेन्डो स्विच 2: अफवायुक्त चष्मा आणि संभाव्य प्रकाशन तारीख

प्रसिद्ध व्हिडिओ गेम लीकर NateTheHate च्या अलीकडील अहवालाने अफवा असलेल्या Nintendo Switch 2 बद्दल अधिक तपशील प्रदान केले आहेत. Nate नुसार, नवीन प्रणाली कथितपणे कोलोन, जर्मनी येथे Gamescom 2023 मध्ये बंद दारांमागे विकसकांना दाखवण्यात आली होती.

Nate ने सामायिक केलेल्या माहितीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे The Legend of Zelda: Breath of the Wild चा डेमो नवीन सिस्टमवर 4K रिझोल्यूशन आणि 60 फ्रेम्स प्रति सेकंदात चालू होता, मूळ निन्टेन्डो स्विचच्या तुलनेत लक्षणीय कमी लोडिंग वेळा. . हे सूचित करते की स्विच 2 मध्ये कार्यप्रदर्शन क्षमता सुधारित असू शकतात, विशेषत: डॉक केल्यावर.

असेही नमूद करण्यात आले आहे की नवीन प्रणाली DLSS (डीप लर्निंग सुपर सॅम्पलिंग) तंत्रज्ञान, विशेषतः DLSS 3.5 समाविष्ट करू शकते. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की स्विच 2 वरील DLSS अंमलबजावणीमध्ये PC आवृत्तीमध्ये आढळणारी सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट नसतील.

Gamescom वर दाखवण्यात आलेला आणखी एक डेमो कथितरित्या द मॅट्रिक्स होता, जो वर्धित रे ट्रेसिंग क्षमतांसह व्हिज्युअल गुणवत्तेच्या बाबतीत पुढच्या पिढीच्या कन्सोलच्या बरोबरीचा असल्याचे दिसून आले. तथापि, असा अंदाज आहे की हा डेमो नेटिव्ह हार्डवेअरवर चालत नसावा, तर त्याच वैशिष्ट्यांसह पीसी किंवा डेव्ह किटवर चालत असावा.

गेम्सकॉममधील चर्चेने मार्च 2024 मधील संभाव्य प्रकाशन तारखेला सूचित केले असताना, NateTheHate ने अनिश्चितता व्यक्त केली की ही तारीख अधिकृत प्रकटीकरण किंवा Nintendo स्विच 2 च्या वास्तविक लाँचचा संदर्भ देते.

बॅकवर्ड कंपॅटिबिलिटीसाठी, नवीन सिस्टम मूळ निन्टेन्डो स्विचसाठी रिलीझ केलेल्या गेमशी सुसंगत असेल की नाही याबद्दल कोणतीही निश्चित माहिती नाही.

हे तपशील अफवा असलेल्या Nintendo Switch 2 मध्ये एक मनोरंजक झलक देतात, तरीही या माहितीकडे सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे कारण ते अद्याप असत्यापित लीकवर आधारित आहेत. या अफवा अचूक आहेत की नाही हे केवळ वेळच सांगेल आणि चाहते निन्तेन्डोच्या अधिकृत घोषणांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

स्रोत: NateTheHate, Reddit