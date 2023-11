एक आकर्षक शोध: सोलर अॅनालॉग प्लॅनेटरी सिस्टम्स

By

ग्रह कसे बनतात आणि विकसित होतात हे समजून घेण्याच्या शोधात, संशोधकांनी त्यांचे लक्ष सौर अॅनालॉग्सच्या आसपासच्या ग्रह प्रणालींकडे वळवले आहे. या प्रणाली आपल्या स्वतःच्या सूर्यमालेसारख्या वातावरणात ग्रहांना आकार देणाऱ्या प्रक्रियांबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करतात. TESS फोटोमेट्री डेटा आणि SOPHIE इन्स्ट्रुमेंटसह प्राप्त केलेल्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटाचा समावेश असलेल्या अभ्यासातील अलीकडील निष्कर्षांनी सौर अॅनालॉग TOI-1736 आणि TOI-2141 [स्रोत] भोवती फिरणाऱ्या दोन मोहक ग्रह प्रणालींचे शोध आणि वैशिष्ट्य उघड केले आहे.

संशोधकांनी अचूक रेडियल वेग (RV) आणि यजमान तार्‍यांचे भौतिक गुणधर्म या प्रणालींमध्ये एकत्रित करण्यासाठी एक सूक्ष्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण केले. TOI-1736 आणि TOI-2141 हे दोन्ही ट्रान्झिटिंग सब-नेपच्यूनचे यजमानपद भूषवतात, प्रत्येकाची वैचित्र्यपूर्ण वैशिष्ट्ये आहेत. TOI-1736 च्या उप-नेपच्यूनची त्रिज्या 2.44±0.18 R⊕ आहे, परिभ्रमण कालावधी 7.073088(7) दिवस आहे आणि वस्तुमान 12.8±1.8 M⊕ आहे. दुसरीकडे, TOI-2141 चे उप-नेपच्यून 3.05±0.23 R⊕ त्रिज्या, 18.26157(6) दिवसांचा कक्षीय कालावधी आणि 24±4 M⊕ चे वस्तुमान प्रदर्शित करते.

TOI-1736 बद्दल जे विशेषतः आकर्षक आहे ते त्याचे दीर्घकालीन RV भिन्नता आहे, जे रेखीय ट्रेंडसह दोन-ग्रहांचे समाधान दर्शवते. बाह्य सहचर, TOI-1736 c म्हणून ओळखले जाते, 201.1±0.7 ms−1 चे RV अर्ध-मोठेपणा प्रदर्शित करते, mcsini=8.09±0.20 MJup चे अनुमानित वस्तुमान सूचित करते. GAIA DR3 अॅस्ट्रोमेट्रिक अतिरिक्त आवाजाचे विश्लेषण करून, संशोधक 1736+8.7−1.5 MJup दरम्यान TOI-0.6 c च्या वस्तुमानाचा अंदाज लावू शकले. हा महाकाय ग्रह 570.2±0.6 दिवसांच्या परिभ्रमण कालावधीसह, 0.362±0.003 चा विक्षिप्तपणा आणि 1.381±0.017 au च्या अर्ध-प्रमुख अक्षासह विक्षिप्त कक्षेचे अनुसरण करतो. उल्लेखनीय म्हणजे, TOI-1736 c त्याच्या सौर अॅनालॉगच्या राहण्यायोग्य झोनमध्ये राहतो, पृथ्वीवरील बोलोमेट्रिक फ्लक्स घटनेच्या सुमारे 0.71±0.08 पट प्राप्त करतो.

TOI-1736 b आणि TOI-2141 b, TOI-XNUMX b आणि TOI-XNUMX b या संक्रमण उप-नेपच्यूनसाठी वस्तुमान-त्रिज्या संबंधाचे विश्लेषण असे दर्शविते की या दोन्ही ग्रहांचा पृथ्वीसारखाच घनदाट खडकाळ गाभा आणि पाण्याने समृद्ध असलेला लिफाफा [स्रोत] आहे. हे निष्कर्ष आपल्या विश्वात अस्तित्त्वात असलेल्या विविध ग्रह प्रणालींवर नवीन प्रकाश टाकतात आणि ग्रहांची निर्मिती आणि उत्क्रांतीबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करतात.

FAQ

प्रश्न: सौर अॅनालॉग म्हणजे काय?

A: सौर अॅनालॉग हा एक तारा आहे जो त्याच्या भौतिक गुणधर्मांच्या बाबतीत आपल्या सूर्यासारखा दिसतो.

प्रश्न: TESS म्हणजे काय?

A: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ही एक अंतराळ दुर्बीण आहे जी पारगमन पद्धतीचा वापर करून exoplanets शोधण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

प्रश्न: ग्रहांसाठी वस्तुमान-त्रिज्या संबंध काय आहे?

A: वस्तुमान-त्रिज्या संबंध म्हणजे ग्रहाचे वस्तुमान आणि त्याची त्रिज्या यांच्यातील संबंध. हे वैज्ञानिकांना ग्रहाची रचना आणि रचना शोधण्यात मदत करते.

प्रश्न: राहण्यायोग्य क्षेत्र म्हणजे काय?

A: राहण्यायोग्य क्षेत्र म्हणजे तार्‍याच्या सभोवतालचा प्रदेश जेथे द्रव पाण्याच्या अस्तित्वासाठी परिस्थिती योग्य असू शकते, जीवनासाठी एक महत्त्वाचा घटक जसे आपल्याला माहित आहे.