वरच्या वातावरणातील दुर्मिळ गरम प्लाझ्मा प्रवाहाची तपासणी करणे

By

पृथ्वीच्या ध्रुवाजवळ, अरोरा हे एक सामान्य दृश्य आहे, जे सौर वारा आणि ग्रहाचे चुंबकीय क्षेत्र यांच्यातील परस्परसंवादामुळे वरच्या वातावरणात रंगीबेरंगी प्रकाश शो दर्शविते. तथापि, विषुववृत्ताच्या जवळ, एक वेगळी वातावरणीय घटना घडू शकते: सबऑरोरल आयन ड्रिफ्ट्स (SAID).

SAID घटनांमध्ये ionosphere द्वारे गरम प्लाझमाचा वेगवान, पश्चिमेकडे प्रवाह समाविष्ट असतो. या घटना आकाशातील दृश्यमान संरचनांशी संबंधित आहेत, जसे की स्थिर ऑरोरल रेड (SAR) आर्क्स आणि मजबूत थर्मल उत्सर्जन वेग वाढवणे (STEVE). सामान्यतः, SAID घटना संध्याकाळ आणि मध्यरात्री दरम्यान घडतात, परंतु मध्यरात्रीनंतर SAID प्रवाह आढळल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

जर्नल ऑफ जिओफिजिकल रिसर्च: स्पेस फिजिक्समध्ये प्रकाशित झालेल्या अलीकडील अभ्यासात, संशोधकांनी 15 मध्ये दक्षिण अमेरिकेजवळ आढळलेल्या 2013 मध्यरात्री SAID घटनांवर लक्ष केंद्रित केले. उपग्रह कार्यक्रम आणि ऑरोरल क्रियाकलापांच्या उपायांसह विविध स्त्रोतांकडील डेटाचे विश्लेषण करून, त्यांनी वैशिष्ट्ये तपासली आणि या दुर्मिळ घटनांची निर्मिती.

संशोधकांना असे आढळून आले की मध्यरात्रीनंतरच्या SAID घटना, मध्यरात्रीच्या घटनांसारख्याच, आयनोस्फेरिक परिस्थिती आणि भूचुंबकीय गतिशीलता यांच्यातील जटिल परस्परसंवादाचा परिणाम आहेत. इंटरप्लेमध्ये विद्युत क्षेत्रांची निर्मिती आणि लहरी-कण परस्परसंवाद समाविष्ट आहेत, जे स्थानिक उष्णता स्त्रोत म्हणून कार्य करतात.

हे निष्कर्ष वरच्या वातावरणातील प्लाझ्मा डायनॅमिक्सची समज वाढवतात आणि उपग्रह ट्रॅकिंग आणि इतर गंभीर अनुप्रयोगांसाठी रडार सिग्नलमध्ये व्यत्यय आणण्याची त्यांची क्षमता वाढवतात. या क्षेत्रातील पुढील संशोधन SAID घटना आणि त्यांच्याशी संबंधित घटना पृथ्वीच्या वातावरणावर कसा परिणाम करू शकतात याबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात.

स्रोत: इल्डिको होर्वाथ एट अल, अँटिसनवर्ड स्ट्रीमिंग वेस्टवर्ड सब-ऑरोरल आयन ड्रिफ्ट्स (एसएआयडी) 1 दरम्यान मध्यरात्रीनंतर (4-2013) चुंबकीय स्थानिक वेळ क्षेत्रात विकसित, भूभौतिक संशोधन जर्नल: स्पेस फिजिक्स (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677