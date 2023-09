द फ्युचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन: नासाच्या एरिक इयनसनसोबत संभाषण

By

“Planets and asteroids and moons… oh my!” शीर्षकाच्या आगामी व्याख्यानात, NASA मुख्यालयातील प्लॅनेटरी सायन्स डिव्हिजनचे उपसंचालक एरिक इयनसन, NASA च्या अंतराळ संशोधनातील नवीनतम आणि सर्वात रोमांचक प्रयत्नांवर चर्चा करतील. यामध्ये मंगळाच्या पृष्ठभागावरून नमुने गोळा करणे, ग्रहांच्या संरक्षणाचे प्रात्यक्षिक एखादे अंतराळयान लघुग्रहावर जाणूनबुजून क्रॅश करणे आणि गुरूचा चंद्र युरोपा आणि त्याच्या बर्फाच्छादित महासागराचा शोध यांचा समावेश आहे.

अंतराळ संशोधन क्षेत्रात तरुण लोक ज्या टप्पे पाहण्याची अपेक्षा करू शकतात ते सांगणे कठीण आहे, कारण तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे आणि स्वारस्ये बदलत आहेत. तथापि, असे काही ट्रेंड आहेत जे ओळखले जाऊ शकतात. मानवाचे चंद्रावर परतणे आणि मंगळावर अंतराळवीरांचे अंतिम उतरणे क्षितिजावर आहे. गुरूचा चंद्र युरोपा, शनीचा चंद्र टायटन आणि युरेनस यांसारख्या गंतव्यस्थानांवर लक्ष केंद्रित करून, सौर मंडळातील विविध ग्रह, चंद्र आणि लहान शरीरांवर रोबोटिक मोहिमा सुरू राहतील. आपल्या सौरमालेच्या बाहेर राहण्यायोग्य जग ओळखण्यातही प्रगती होईल.

स्पेसएक्स सारख्या खाजगी कंपन्या अंतराळ प्रवासात वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतानाही, पुढील मोठ्या अंतराळातील प्रगती साध्य करण्यासाठी नासाची भूमिका महत्त्वाची आहे. खाजगी कंपन्यांना व्यवसायाची प्रेरणा असली तरी, NASA ला विशिष्ट विज्ञान, शोध किंवा तंत्रज्ञान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निधी दिला जातो. उद्योगासोबत सहकार्य सामान्य आहे, परंतु अशी काही उदाहरणे आहेत जेव्हा NASA ने मार्स रोव्हर्स आणि युरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट यासारखी विशेष साधने किंवा अंतराळ यान विकसित केले.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरण्याच्या भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची अलीकडची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. NASA आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला महत्त्व देते आणि वैज्ञानिक शोधाच्या फायद्यासाठी मिशन डेटा शेअर करण्याचे महत्त्व ओळखते. ते त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांना असेच करण्यास प्रोत्साहित करतात, अवकाशाच्या शांततापूर्ण अन्वेषणाला प्रोत्साहन देतात.

त्याच्या आवडत्या चित्रपट किंवा टीव्ही शोबद्दल विचारले असता, एरिक इयनसनने "अपोलो 13," "द मार्टियन" आणि "द एम्पायर स्ट्राइक्स बॅक" यासह अनेक आवडत्या गोष्टींचा उल्लेख केला. तथापि, त्याने शेवटी “द राईट स्टफ” ही त्याची शीर्ष निवड म्हणून निवडली. या चित्रपटात मूळ मर्क्युरी सेव्हन अंतराळवीरांची कहाणी चित्रित केली आहे आणि विज्ञान कल्पनेतून वास्तवात बदल होत असताना अवकाश प्रवासाची कल्पनाशक्ती आणि आव्हाने कॅप्चर केली आहेत.

एरिक आयनसनचे वाइल्डर पेनफिल्ड व्याख्यान 13 नोव्हेंबरला दुपारी 4 वाजता द न्यूरोच्या जीन टिमिन्स अॅम्फीथिएटरमध्ये नियोजित आहे.

परिभाषा:

NASA - नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन, युनायटेड स्टेट्सची नागरी अंतराळ संस्था राष्ट्राच्या अंतराळ संशोधन आणि संशोधनासाठी जबाबदार आहे.

मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम - मंगळाच्या शोधावर लक्ष केंद्रित करणारा NASA कार्यक्रम, ज्यामध्ये ग्रहाचे हवामान, भूगर्भशास्त्र आणि जीवनाला आधार देण्याची क्षमता यांचा अभ्यास केला जातो.

रेडिओआयसोटोप पॉवर सिस्टम्स प्रोग्राम - रेडिओआइसोटोप पॉवर सिस्टमचा वापर विकसित आणि देखरेख करणारा एक नासा प्रोग्राम, जो किरणोत्सर्गी समस्थानिकेच्या क्षयपासून निर्माण होणारी उष्णता वापरून खोल अंतराळ मोहिमांसाठी वीज प्रदान करतो.

ग्रहांचे संरक्षण - लघुग्रह किंवा धूमकेतूंच्या संभाव्य प्रभावापासून पृथ्वीचे संरक्षण करण्यासाठी पद्धतींचा अभ्यास आणि विकास.

युरोपा - बृहस्पतिच्या चंद्रांपैकी एक असे मानले जाते की त्याच्या बर्फाळ कवचाखाली द्रव पाण्याचा उपपृष्ठभाग आहे.

कमर्शियल लूनर पेलोड सेवा - एक कार्यक्रम ज्याचा उद्देश व्यावसायिक कंपन्यांसह भागीदारीद्वारे चंद्रावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मोहिमा पोहोचवणे आहे.

Perseverance Rover – मंगळावर NASA ची मोहीम ज्याचा उद्देश या ग्रहाची राहण्याची क्षमता शोधणे, प्राचीन जीवनाची चिन्हे शोधणे आणि पृथ्वीवर संभाव्य परत येण्यासाठी नमुने गोळा करणे हे आहे.

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप - 2021 मध्ये लॉन्च होणारी आगामी स्पेस टेलिस्कोप, आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली स्पेस टेलिस्कोप म्हणून डिझाइन केलेली आहे.

आर्टेमिस प्रोग्राम - 2024 पर्यंत चंद्रावर "पहिली महिला आणि पुढचा पुरुष" उतरवण्याचा नासा कार्यक्रम.

