नासाच्या जेम्स वेब टेलिस्कोपमधील आश्चर्यकारक शोध गॅलेक्टिक सेंटरमध्ये नवीन अंतर्दृष्टी देतात

NASA च्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपने आपल्या अपवादात्मक क्षमतेने खगोलशास्त्रज्ञांना पुन्हा एकदा आश्चर्यचकित केले आहे, यावेळी आपल्या आकाशगंगेच्या मध्यभागी असलेल्या गूढ धनु C (Sgr C) तारा-निर्मित प्रदेशाचे मनमोहक दृश्य प्रदान केले आहे. आकाशगंगेच्या मध्यभागी असलेल्या सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल धनु राशी A पासून अंदाजे 300 प्रकाश-वर्षांच्या अंतरावर स्थित, Sgr C हा 500,000 तार्‍यांचा देखावा आहे, ज्यामध्ये स्पॉटलाइट चोरणार्‍या प्रोटोस्टार्सच्या संग्रहावर विशेष लक्ष आहे.

या ग्राउंडब्रेकिंग इमेजमध्ये, वेबचे अभूतपूर्व रिझोल्यूशन आणि संवेदनशीलता या प्रदेशात यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या असंख्य वैशिष्ट्यांचे अनावरण करते. व्हर्जिनिया विद्यापीठातील मुख्य अन्वेषक आणि पदवीधर विद्यार्थी सॅम्युअल क्रो म्हणाले, “वेबने अतुलनीय तपशीलांचा खुलासा केला आहे, ज्यामुळे आम्हाला या प्रकारच्या वातावरणात तारा निर्मितीचा अभ्यास अशा प्रकारे करता येतो जो पूर्वी शक्य नव्हता. हे उल्लेखनीय अंतर्दृष्टी मागील इन्फ्रारेड डेटाच्या अभावामुळे आणि वेब दुर्बिणीच्या अफाट क्षमतांमुळे उद्भवते.

या तरुण तारकीय क्लस्टरमध्ये वसलेले, आपल्या सूर्याच्या 30 पट अधिक वस्तुमान असलेल्या एका मोठ्या प्रोटोस्टारची उपस्थिती हा महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे. या प्रोटोस्टार्सच्या सभोवतालचे ढग गडद आणि विरळ लोकवस्तीचे दिसत असले तरी, खरं तर, ते आकाशगंगेच्या सर्वात दाट प्रदेशांपैकी एक आहे. ढगाची घनता त्याच्या मागे असलेल्या ताऱ्यांच्या प्रकाशात अडथळा आणते, ज्यामुळे रिक्ततेचा भ्रम निर्माण होतो.

Webb च्या निअर-इन्फ्रारेड कॅमेरा (NIRCam) ने गडद ढगाच्या खालच्या बाजूस सजीव निळसर रंगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयनीकृत हायड्रोजन उत्सर्जन कॅप्चर केले आहे. या हायड्रोजन प्रदेशाची विस्तीर्ण पोहोच विद्यमान सिद्धांतांना आव्हान देते, कारण ती पूर्वी पाहिल्या गेलेल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. खगोलशास्त्रज्ञांना आता या विस्तारित हायड्रोजन प्रदेशाची उत्पत्ती आणि प्रभाव समजून घेण्याचे वैचित्र्यपूर्ण काम आहे.

आणखी एक आकर्षक रहस्य आयनीकृत हायड्रोजनमध्ये विखुरलेल्या आणि गोंधळलेल्या सुईसारख्या रचनांमध्ये आहे, जे पुढील तपासाची मागणी करतात. स्पेनमधील Instituto Astrofísica de Andalucía मधील प्रकल्पाचे सह-अन्वेषक रुबेन फेड्रियानी, आकाशगंगेच्या केंद्राचे वर्णन "गर्दीचे, गोंधळाचे ठिकाण" असे करतात, ज्यामध्ये प्रचंड वायूचे ढग तारे बनवतात जे त्यांच्या बहिर्वाह, जेटद्वारे आसपासच्या वायूशी संवाद साधतात. , आणि रेडिएशन.

शास्त्रज्ञांनी खगोलीय विस्तारामध्ये लपलेली रहस्ये उलगडणे सुरू ठेवल्यामुळे, जेम्स वेब टेलीस्कोपचे आपल्या आकाशगंगेच्या मध्यभागी असलेले शोध वैश्विक रहस्ये जाणून घेण्यासाठी अभूतपूर्व संधी देतात. पृथ्वीपासून केवळ 25,000 प्रकाश-वर्षांच्या अंतरावर स्थित, आकाशगंगा केंद्र खगोलशास्त्रज्ञांना वैयक्तिक ताऱ्यांचे जवळचे दृश्य प्रदान करते, ताऱ्यांच्या निर्मितीच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेवर आणि अद्वितीय वैश्विक वातावरणावरील त्याच्या अवलंबित्वावर प्रकाश टाकते. प्रत्येक प्रकटीकरणासह, वेब दुर्बिणीने आपल्या विश्वाच्या सखोल आकलनाचा मार्ग मोकळा होतो.