Хөгжүүлэгч таамаглал дунд зогссоноо батлахын өмнөх өдөр

Өсөн нэмэгдэж буй эргэлзээ, таамаглал дунд Steam-ийн сүйрлийн тоглоомыг хөгжүүлэгч The Day Before тоглоом үнэхээр хаагдаж байгааг дахин мэдэгдэв. Нэгэн цагт маш их хүлээгдэж байсан бөгөөд Steam-ийн хамгийн их хүсэн хүлээдэг байсан уг тоглоом өнгөрсөн долоо хоногт "Эрт хандалт" худалдаанд гарсны дараа хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Тоглолт амласан хүлээлтэд хүрэхгүй байгаа тул шүүмжлэгчид болон тоглогчид сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж, урам хугарах болно. IGN-ийн The Day Before-ийг тоймлон үзэхэд 1/10 гэсэн ховор үнэлгээ өгч, өнөөг хүртэл хамгийн муу тоглоомуудын нэг гэж тэмдэглэжээ.

Тоглогчдын тоо цөөрч, Steam дээрх хэрэглэгчдийн шүүмжлэл маш их сөрөг нөлөө үзүүлсний үр дүнд The ​​Day Before-ийг хөгжүүлэгч Fntastic хаагдах гэж байгаа тухай гэнэтийн мэдэгдлийг хийсэн. Энэхүү мэдэгдлийн дараахан Steam хуудаснаас тоглоом худалдан авах товчлуурыг устгаж, тоглоомын бүх ул мөр интернетээс арчигджээ. Үйл явдлын энэхүү гайхалтай эргэлт тоглоомыг Эрт Хандалт худалдаанд гаргаснаас хойш дөрөвхөн хоногийн дараа болсон.

Зарим тоглогчид хөгжүүлэгчийн өмнөх The Wild Eight тоглоомын Steam хуудсан дээр Fntastic-аас Найман оноо болж нэр өөрчлөгдсөнийг анзаарсан. Энэ нь Fntastic нэр хүндээ өөрчилснөөр хохирсон нэр хүндээсээ холдохыг оролдож байна гэсэн таамаглалыг улам бүр нэмэгдүүлэв. Гэсэн хэдий ч "The Wild Eight" сэтгүүлийг хэвлэн нийтлэгч Hype Train Digital энэ нэрийг өөрчилсөн нь ямар ч холбоогүй бөгөөд "Өмнөх өдөр" нээлтээ хийсний дараа гарсан сөрөг шүүмжтэй холбоотой гэж тодотгов.

Тайлбарыг үл харгалзан "Зэрлэг найм" сүүлийн үеийн санал хүсэлтийн талаар хэрэглэгчдийн сөрөг шүүмжийг хүлээн авсаар байгаа ч хэрэглэгчийн нийт үнэлгээ эерэг хэвээр байна.

Цуу яриа, таамаглалын хариуд Fntastic Твиттер хуудсаараа дамжуулан хаах шийдвэрээ дахин баталж, нэрээ өөрчлөхийг үгүйсгэв. Мөн тэд "Өмнөх өдөр"-ийг буцаах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд тоглоомын үргэлжлэх хугацаанаас үл хамааран Steam дээр буцаан олголт хийх боломжтой гэж мэдэгдэв.

Цаашид The ​​Day Before брэнд болон оюуны өмчийн хувь заяа тоглоомыг хэвлэн нийтлэгч Mytona-д нотлогдож байгаа бөгөөд энэ тоглоомыг хөгжүүлж, гаргахын тулд Fntastic-д их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж мэдээлж байна.

Энэхүү таагүй үр дүн нь олон хөгжөөн дэмжигчид болон тоглогчдын урмыг хугалж болох ч хөгжүүлэгчдийн хүсэн хүлээсэн тоглоомуудыг эрэлт хэрэгцээтэй үзэгчдэд хүргэхэд учирч болох эрсдэл, сорилтуудыг сануулж байна.