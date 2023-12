Эллигийн бүтэн нэр The Last of Us Part 2-ийн Remastered дээр ил болсон

Дүгнэлт: The Last of Us Part 2 Remastered киноны шинэ трэйлер дээр Эллигийн бүтэн нэрийг баталгаажуулсан жижиг нарийн ширийн зүйлийг олж харлаа. Эллигийн хуурамч горимд өмссөн сансрын хувцас нь "E. Уильямс". Өмнө нь Naughty Dog-ын хамтрагч Нейл Друкманн үүнийг баталж байсан ч Эллигийн овог тоглоомонд анх удаа гарч ирж байгаа нь энэ юм. Тоглоомын дахин боловсруулсан хувилбар нь "Буцах боломжгүй" горим, Lost Levels-ийн хөгжүүлэгчийн тайлбар, график сайжруулалт зэрэг нэмэлт функцуудыг агуулдаг.

The Last of Us-ын шүтэн бишрэгчид эцэст нь тоглоомын шинэчилсэн хувилбарт Эллигийн бүтэн нэрийг баталгаажуулсан байна. Бүргэд нүдтэй Reddit хэрэглэгч Томдурнел Эллигийн сансрын хувцасны нарийн ширийн зүйлийг олж харсан шинэ roguelike горимын трэйлерээс илчлэлт гарчээ. Костюм дээрх нэрийн шошгон дээр “Э. Уильямс” хэмээн Эллигийн овогтой холбоотой таамаглалыг таслан зогсоов.

Өмнө нь Naughty Dog загвар баримт бичиг болон Японы тоглоомын гарын авлагаар дамжуулан Эллигийн овог нэрийг хэлж байсан ч энэ нь анх удаагаа тоглоомын үеэр албан ёсоор батлагдсан тохиолдол юм. Фенүүд тоглоомын гол дүрүүдийн бүтэн нэрийг удаан хугацаанд сонирхож байсан бөгөөд эцэст нь тэдэнд хариулт байна.

The Last of Us Part 2 Remastered нь зөвхөн Эллигийн бүтэн нэрийг илчлээд зогсохгүй тоглоомын шинэ нэмэлт болох "No Return" горимыг танилцуулж байна. Энэ горимд тоглогчид өөр өөр газрын зураг дээрх дайснуудын давалгаан дундуур тулалдаж, хүч чадлаа аажмаар нэмэгдүүлнэ. Энэ нь тоглогчдод Элли, Дина болон бусад гол дүрийн дүрд сансрын костюм зэрэг янз бүрийн хувцастай тоглох боломжийг олгодог.

Буцах боломжгүй горимоос гадна The Last of Us Part 2-ын шинэчилсэн хувилбар нь хөгжүүлэгчийн тайлбар, график сайжруулалт, DualSense хянагчтай нэгтгэсэн гурван алдагдсан түвшнийг агуулдаг. PS4 дээрх анхны тоглоомыг аль хэдийн эзэмшсэн тоглогчид PS5 хувилбар руу хөнгөлөлттэй үнээр шинэчлэх боломжтой.

The Last of Us Part 2 Remastered-ийн нээлтийн огноо ойртож байгаа тул шүтэн бишрэгчид нь тоглоомыг нэмэлт функцээр үзэж, эцэст нь Эллигийн бүтэн нэрийг мэдэхийг тэсэн ядан хүлээж байна.