The Last of Us 2-р шинэчилсэн найруулгад шинэ адал явдал хүлээж байна

Дүгнэлт: PlayStation 2 дээр гарсан The Last of Us Part 5 Remastered-ийн маш их хүлээгдэж буй хувилбар нь олон сонирхолтой шинэ боломжуудыг авчирч, Эллигийн овгийг тоглоомонд анх удаа баталж байна. 19 оны 2024-р сарын XNUMX-нд нээлтээ хийх гэж байгаа шинэчилсэн хувилбар нь сансрын хувцас өмссөн Эллигийн хувцастай No Return roguelike горимыг танилцуулж байна. Түүний овгийг оруулсан нь “Э. Уильямс" гэж костюмны нэр дээр бичсэнийг Reddit хэрэглэгч Tomdurnell олж харжээ. Энэхүү мэдээллийг Naughty Dog хөгжүүлэгч болон бусад материалаар дамжуулан өмнө нь дэлгэж байсан ч энэ нь тоглоомын анхны дүр төрхийг харуулж байна.

Шинэ roguelike горимоос гадна The Last of Us Part 2 Remastered нь олон төрлийн сайжруулалт, урамшууллын агуулгыг санал болгодог. Тоглогчид хөгжүүлэгчийн тайлбар бүхий гурван алдагдсан түвшнийг судалж, гитар үнэгүй тоглож, сайжруулсан графикийг мэдэрч, DualSense интеграцийг эдлэх боломжтой. Дахин боловсруулсан хувилбар нь PlayStation 4 дээрх анхны тоглоомыг эзэмшдэг тоглогчдод хадгалсан файлаа импортлох сонголттойгоор PS5 хувилбарыг 10 долларын хөнгөлөлттэй үнээр шинэчлэх боломжийг олгодог.

Дахин засварласан хувилбар гарснаар The Last of Us Part 2-ын шүтэн бишрэгчид илүү гүн гүнзгий, сэтгэл хөдөлгөм тоглоом тоглохыг тэсэн ядан хүлээж байна. Тоглогчид дайснуудын давалгаа дундуур явж, дүрээ бэхжүүлэх шинэ чадваруудыг нээх үед "Буцах боломжгүй" горим нь сэтгэл хөдөлгөм сорилтыг өгдөг. Нэмж дурдахад Эллигийн сансрын хувцас гэх мэт янз бүрийн хувцаснуудыг багтаасан нь тоглоомын доторх дур булаам, бүтээлч эрх чөлөөг өгдөг.

The Last of Us Part 2 Remastered-д шинэ адал явдлуудыг эхлүүлэхэд бэлдээрэй, Эллигийн овог эцэст нь илчлэгдэж, сэтгэл хөдөлгөм тоглоом хүлээж байна. Апокалипсийн дараах ертөнц рүү буцаж орж, PlayStation 5 дээрх тоглоомын сайжруулсан функцуудыг олж мэдэх боломжийг бүү алдаарай.