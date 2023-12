The Last of Us 2-р хэсэг нь Эллигийн овог нэрийг дахин сэргээв

Бидний хүсэн хүлээдэг The Last of Us Part 2-ын шинэчилсэн хувилбар 5 оны 19-р сарын 2024-нд PlayStation XNUMX-ын консолууд дээр гарах гэж байна. Тоглоомын сайжруулсан хувилбар нь сайжруулсан график болон нэмэлт функцуудыг авчираад зогсохгүй, нэг чухал нээлтийг багтаасан болно. түүний гол дүрүүд.

Мэдээллийн дагуу Reddit-ийн бүргэд нүдтэй хэрэглэгч Томдурнелл тоглоомын шинэ roguelike горимын трэйлер дээрээс жижиг нарийн ширийн зүйлийг олж харсан байна. Эллигийн сансрын хувцас дээр “Э. Уильямс." Энэ нь Naughty Dog-ийн ерөнхийлөгч Нейл Друкманн болон дизайны баримт бичиг, Японы тоглоомын гарын авлагад аль хэдийн илэрсэн мэдээллийг үл харгалзан Эллигийн овог нэрийг тоглоомын анхны баталгаажуулалт юм.

Сонирхолтой нь, The Last of Us франчайз нь дүрийн овог нэрийг батлахаас өмнө хэдэн жил хүлээсэн анхны тохиолдол биш юм. The Last of Us 2-р хэсэгт анхны тоглоом гарснаас хойш долоон жилийн дараа л шүтэн бишрэгчид Жоэлийн овог Миллер гэдгийг мэдсэн.

Эллигийн шинэчилсэн хувилбарт өмсөж байсан сансрын костюм нь "Буцахгүй" шинэ дүр төрхтэй хувцасны загварт мөн бэлэн болно. Тоглогчид Элли, Дина болон бусад гол дүрийн дүрд тоглож, янз бүрийн газрын зураг дээр дайснуудын давалгаан дундуур тулалдах боломжтой бөгөөд зэрлэг, эелдэг хувцастай.

Буцах боломжгүй горим болон Эллигийн овог нэрээс гадна The Last of Us Part 2: Remastered нь тоглогчдод таалагдах бусад олон боломжуудыг санал болгодог. Үүнд хөгжүүлэгчийн тайлбар бүхий гурван алдагдсан түвшин, гитар үнэгүй тоглох, график сайжруулалт, DualSense интеграцчилал болон бусад зүйлс орно.

PS4 дээрх анхны тоглоомыг аль хэдийн эзэмшиж байгаа хүмүүс багахан хэмжээний 5 доллар төлж PS10 хувилбарыг шинэчлэх боломжтой бөгөөд өмнөх хувилбарын файлуудыг хялбархан импортлох боломжтой.

The Last of Us Part 2 Remastered-ийн нээлтийн огноо ойртох тусам шүтэн бишрэгчид нь энэхүү сүйрлийн дараах ертөнц рүү буцаж орж, тэднийг хүлээж буй нууцыг тайлах боломжийг тэсэн ядан хүлээж байна.