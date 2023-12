Эллигийн овог The Last of Us 2-р шинэчилсэн найруулга дээр эцэст нь ил боллоо

2 оны 19-р сарын 2024-нд нээлтээ хийх гэж байгаа The Last of Us Part XNUMX-ын маш их хүлээгдэж буй шинэчилсэн хувилбарт тоглоомын гол баатар Эллигийн тухай сэтгэл хөдөлгөм нээлт хийгдсэн байна. Анхны тоглоом нь фенүүдийг Эллигийн овог нэрийн талаар эргэлзээ төрүүлж байсан ч эцэст нь дахин найруулсан хувилбараар батлагдсан.

Томдурнел хэмээх Reddit хэрэглэгч шинэ roguelike горимын трэйлерийг үзэж байхдаа тэдний анхаарлыг татсан жижиг нарийн ширийн зүйлийг олж харжээ. Энэ нь Эллигийн сансрын хувцасны нэрийн шошго байсан бөгөөд бараг харагдахгүй ч “Э. Уильямс." Энэхүү нээлт нь Эллигийн бүтэн нэрийг тоглоомын доторх анхны баталгаажуулалтыг харуулж байна.

Сонирхуулахад, The Last of Us Part 2-ыг бүтээгч Naughty Dog өмнө нь Эллигийн овог нэрийг хамтран ерөнхийлөгч Нейл Друкманнтай хийсэн ярилцлага болон дизайны баримт бичиг, Японы тоглоомын гарын авлагад оруулан илчилж байсан юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь анх удаагаа тоглоомын хүрээнд бодитойгоор харуулж байна.

Тоглоомын шинэчилсэн хувилбар нь "Буцах боломжгүй" горимыг танилцуулж байгаа бөгөөд энэ горимд тоглогчид өөр өөр газрын зураг дээр дайснуудын давалгаан дундуур тулалдаж, аажмаар улам хүчирхэгжиж чадна. Урамшууллын хувьд Эллигийн сансрын костюм нь энэ горимд хувцас хэлбэрээр худалдаалагдах бөгөөд тоглогчдод дүрээ өөрчлөх замаар бүтээлч эрх чөлөөг эдлэх боломжийг олгоно.

The Last of Us Part 2: Remastered нь тоглоомыг PlayStation 5-д оруулаад зогсохгүй хэд хэдэн нэмэлт функцуудыг багтаасан болно. Үүнд хөгжүүлэгчийн тайлбар бүхий гурван алдагдсан түвшин, гитар үнэгүй тоглох, график сайжруулалт, DualSense интеграцчилал болон бусад зүйлс орно. PlayStation 4 дээрх тоглоомыг аль хэдийн эзэмшиж байсан тоглогчид бага хэмжээний төлбөр төлж PlayStation 5 хувилбар руу шилжих боломжтой.

The Last of Us цувралын шүтэн бишрэгчид эцэст нь Эллигийн овогтой холбоотой таамаглалыг эцэс болгож чадна. Дахин засварлагдсан хувилбар удахгүй гарснаар тоглогчид Эллигийн ертөнцийг илүү гүнзгий судалж, түүний дүрийн шинэ талуудыг нээх боломжтой болно.