Ширен the Wanderer: The Mystery Dungeon киноны шинэ трейлер гарлаа

Spike Chunsoft, Inc удахгүй гарах Roguelike RPG тоглоом болох Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island-ын трэйлэрийг олон нийтэд танилцууллаа. Энэхүү сэтгэл татам трейлер нь тоглоомын сэтгэл хөдөлгөм шинж чанаруудын тухай, тэр дундаа тоглогчдод гянданд тааралдсан үеийг дуурайж, ур чадвараа хурцлах боломжийг олгодог Monster Dojo-г харуулдаг. Өөр нэг онцлох зүйл бол тоглогчдод олон төрлийн тоглоомын сонголтуудыг санал болгодог Parallel Play-ийг нэвтрүүлсэн явдал юм.

Хойд Америк болон Европын тоглоомчид 27 оны 2024-р сарын XNUMX-ны өдрийн хуанлидаа тэмдэглэж болно, учир нь Ширен тэнүүлч: Серпенткойл арлын нууцлаг шорон Nintendo Switch™ платформ дээр гарах гэж байна. Сонирхолтой үйл явдал, сэтгэл хөдөлгөм тоглоомоороо уг тоглоом нь RPG сонирхогч, Ширен the Wanderer цувралын шүтэн бишрэгчдийг татах төлөвтэй байна.

Трейлерээс гадна Spike Chunsoft мөн дүрслэл, тоглоомын механизмыг хэрхэн үзэхийг санал болгож буй дэлгэцийн агшинг дэлгэв. Гайхамшигтай график дүрслэл, нарийн ширийн зүйлийг анхаарч үзэх нь тоглогчдын анхаарлыг татаж, тоглоомын нууцлаг ертөнцөд умбуулах болно.

Тоглоомын биет хуулбарыг илүүд үздэг хүмүүсийн хувьд урьдчилсан захиалга нээлттэй байна. Урьдчилан захиалснаар тоглогчид тусгай урамшуулал авах болно - Японы уламжлалт урлагаар чимэглэсэн, тоглоомын гол дүр Ширенийг дүрсэлсэн 2.75" x 3" наалт.

Reef Entertainment нь Ширен the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island киноны физик хувилбарыг Европын бүс нутагт нийтлэх үүрэгтэй. Эдгээр бүсийн шүтэн бишрэгчид урьдчилсан захиалга авах боломжтой эсэх талаар цаашдын шинэчлэлтүүдийг анхааралтай ажиглаж болно.

Ширэн тэнүүлч: Могойн арлын нууцлаг шоронгийн удаан хүлээлт бараг дууслаа. Энэхүү сэтгэл хөдөлгөм RPG адал явдалд бүрэн дүрэхийн тулд трэйлер, дэлгэцийн агшинг үзэж, урьдчилсан захиалгын урамшууллын давуу талыг ашиглахаа мартуузай.