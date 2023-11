Samsung Galaxy S24 утаснууд түгжигдсэн дэлгэцэн дээр Instagram камерын товчлолтой байх тухай цуурхал гарчээ

By

Удахгүй гарах Samsung Galaxy S24 утаснууд түгжигдсэн дэлгэцэн дээрх Instagram камерын тохиромжтой товчлолыг агуулсан байж магадгүй гэж мэдээлсэн байна. Мэдээллийг Samsung албан ёсоор батлаагүй байгаа ч Алессандро Палуццигийн алдартай сошиал медиа платформ X дээр хуваалцсан дэлгэцийн зураг нь энэхүү гайхалтай боломжийг харуулж байна.

Уламжлал ёсоор, зөвхөн хөгжим, цаг агаар, сэрүүлэг, горим зэрэг системийн програмуудыг цөөн хэдэн үл хамаарах зүйлээс бусад тохиолдолд түгжээтэй дэлгэц дээр зөвшөөрдөг. Гэсэн хэдий ч, хэрэв эдгээр цуу яриа үнэн бол сошиал медиа виджетийг нэмсэн нь Galaxy S6.1 цувралын хамт нээлтээ хийхээр хүлээгдэж буй хэрэглэгчийн интерфэйсийн шинэ шинэчлэл болох One UI 24-ийн томоохон өөрчлөлт байж магадгүй юм.

Таамаглалын дагуу хэрэглэгчид анх удаа Instagram-ыг Galaxy S24 төхөөрөмж дээрээ нээхэд попап гарч ирэх болно. Энэ попап цонх нь Instagram камерт хандах зөвшөөрөл хүсэх магадлалтай. Хандалтын эрх олгосны дараа "Нэмэлт сонголтууд..." гэсэн шошготой дунд товчлуур гарч ирэх бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд Instagram камертай холбоотой нэмэлт тохиргоо, товчлолыг өгөх болно.

Түгжигдсэн дэлгэцэн дээр Instagram товчлолыг оруулсан нь жижиг тав тухтай байдал гэж үзэж болох ч энэ нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулж, сошиал медиа сонирхогчдын хувьсан өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээг хангах Samsung-ийн амлалтыг илэрхийлж байна. Энэхүү функцийг оруулснаар Samsung нь хэрэглэгчдэд Instagram камер руугаа түгжигдсэн дэлгэцээсээ шууд нэвтрэх боломжийг олгож, агшин зуурын бичлэг хийх, хуваалцах нэмэлт алхмуудыг хийх шаардлагагүй болно.

Түгээмэл асуултууд

1. Энэ функц Samsung Galaxy S24-ийн бүх загварт байх уу?

Одоогоор ямар Galaxy S24 загварт Instagram камерын товчлолыг цоожтой дэлгэцэнд оруулах талаар албан ёсны мэдээлэл алга байна. Тодорхой мэдээлэл авахын тулд албан ёсны мэдэгдэл эсвэл бүтээгдэхүүний нээлтийг хүлээхийг зөвлөж байна.

2. Энэ функцийг бусад сошиал медиа аппликешнүүдийг оруулахаар тохируулж болох уу?

Түгжигдсэн дэлгэцийн сошиал медиа виджетийг өөрчлөх сонголтуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хараахан гараагүй байна. Samsung нь бусад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформд товчлол нэмэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгох уу, эсвэл энэ функц нь зөвхөн Instagram-д хамаарах уу гэдгийг харах л үлдлээ.

3. One UI 6.1 нь зөвхөн Galaxy S24 цувралд тохирох уу?

Нийтлэлд One UI 6.1 нь Galaxy S24 цувралыг дагалдана гэж дурдсан ч шинэ хэрэглэгчийн интерфэйсийн шинэчлэлт нь зөвхөн эдгээр төхөөрөмжүүдэд зориулагдсан болно гэсэн үг биш юм. Samsung нь програм хангамжийн шинэчлэлтийг олон төхөөрөмж дээр байнга гаргадаг тул бусад нийцтэй загварууд One UI 6.1 шинэчлэлтийг хүлээн авч магадгүй юм.