Нью-Йорк мужийн цэрэг Том Нитти "The Voice" шоуны оролцогч асан дууг гаргасан.

Алдарт дуучдын “The Voice” тэмцээнийг саяхан хувийн шалтгаанаар орхисон Улсын цэрэг Том Нитти хөгжмийн карьераа үргэлжлүүлсээр байна. Нью-Хартфордын авъяаслаг кантри дуучин Нитти даваа гарагт олон нийтийн сүлжээгээр “The Voice” шоуны өөр хоёр оролцогчтой хамтран шинэ дуугаа хуваалцжээ. “One Night Stand” нэртэй уг дуу нь Ниттигийн сэтгэл хөдөлгөм дуу хоолойг харуулж, Bias болон Lennon VanderDoes нарын дуу хоолойтой зохицсон байдаг.

Хэдийгээр энэ дуу нь стриминг платформ дээр хараахан гараагүй байгаа ч фенүүддээ ирээдүйд Nitti-ээс илүү олон хөгжим сонсох итгэл найдвар төрүүлэв. 31 настай дуучин "The Voice"-оос гарсан хэдий ч хөгжимд дуртай хэвээр байна. Нитти шүтэн бишрэгчид, найз нөхөд, гэр бүлийнх нь байнгын дэмжлэгт талархаж байгаагаа илэрхийлж, хүүхдүүд нь түүний хамгийн чухал зүйл гэдгийг хүлээн зөвшөөрөв.

"The Voice" нэвтрүүлэгт оролцож байхдаа Нитти Reba багт багтаж, шилдэг зургаан финалд шалгарсан. Түүний сэтгэл хөдөлгөм "twang"-ыг харуулсан өвөрмөц хоолой нь шүүгч Реба МакЭнтайр, Жон Леженд, Гвен Стефани, Ниалл Хоран нарын анхаарлыг татав. Стиви Уандерын “Гарын үсэг зурсан, битүүмжилсэн, хүргэгдсэн (Би чинийх)” болон The Temptations-ийн “(I Know) I'm Losing You” дууны ковер зэрэг Ниттигийн үзүүлбэрүүд шүүгчид болон үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөжээ.

“The Voice” кинонд оролцохоосоо өмнө Нитти найман жилийн өмнө шоунд оролцохоор сонгогдсон боловч Нью-Йорк мужийн Цэргийн цагдаагийн академид элссэний дараа нэрээ татсан. Ахлах сургуулиа төгсөөд цэргийн алба хааж, Афганистанд алба хааж байхдаа бэртсэнийхээ төлөө Нил ягаан зүрхтэй болжээ. Дараа нь Нитти эцгийнхээ дагаврыг дагаж хууль сахиулах байгууллагад элсэж, 2015 онд Улсын цэргийн албан хаагч болсон. Нитти цэргийн алба хаахын зэрэгцээ хоёр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхийн зэрэгцээ албан ёсны арга хэмжээнүүдэд “Төрийн дуулал” дуулж, тогтмол тоглолт хийдэг.

Нитти хөгжмийн карьертаа үнэнч зүтгэсэн хэвээр байгаа бөгөөд түүний удахгүй болох тоглолтууд нь 15-р сарын XNUMX-нд Йордан, Нью-Йорк дахь "Нашвиллийн дараагийн үзэсгэлэн"-д болох тоглолтыг багтаасан болно. Хэдийгээр "The Voice" киног орхисон ч Ниттигийн хөгжмийн салбар дахь аялал үргэлжилсээр байгаа нь түүний улам бүр өсөн нэмэгдэж буй шүтэн бишрэгчдэдээ илүү мартагдашгүй тоглолт, шинэ хөгжим амлаж байна.