Шинэ нийтлэл: Xbox-ын Call of Duty: Modern Warfare III-ийн сурталчилгааны түлхэлт

Xbox хэрэглэгчид өнөөдөр алдартай тоглоомын франчайзын хамгийн сүүлийн анги болох Call of Duty: Modern Warfare III-ийг худалдаж авахыг уриалсан алдартай сурталчилгаатай уулзав. Консолыг асаахад гарч ирсэн дэлгэц нь тоглоомчдын дунд янз бүрийн хариу үйлдэл үзүүлэв.

Xbox-ийн зарим шүтэн бишрэгчид шинэ кампанит ажилдаа баяртай байгаагаа илэрхийлж, сурталчилгааг тэсэн ядан хүлээж авсан бол зарим нь тийм ч таатай байсангүй. "Энэ тэнэг юм. Би Call of Duty тоглодоггүй; Би хэзээ ч Call of Duty худалдаж авч байгаагүй. Би Xbox-оо асаах ёсгүй бөгөөд миний харж байгаа зүйл бол тоглоомын нэмэлт хэрэгсэл юм уу ямар нэгэн зүйл юм" гэж сэтгэл хангалуун бус нэгэн хэрэглэгч хэлэв.

XNUMX-р сард нээлтээ хийх үеэрээ дэлгэцийн дэлгэцийн богино хэмжээний тусламж авсан өөр нэг хүсэн хүлээсэн тоглоом болох Starfield-ийн ижил төстэй сурталчилгаатай харьцуулалтыг хийсэн. Цаашид ийм сурталчилгааны практикт хөндлөнгөөс нөлөөлж болзошгүй талаар санаа зовниж байсан.

"Хэрэв энэ нь үйл явдал эсвэл анхны хувилбар юм бол энэ нь тийм ч том асуудал биш гэж би бодож байна, гэхдээ хүмүүст яагаад таалагдахгүй байгааг би ойлгож байна" гэж өөр нэг хэрэглэгч өрөвдөв.

IGN Xbox-той холбогдож тайлбар хүссэн боловч бичих үед ямар ч хариу ирээгүй.

Нээлтийн дэлгэцээс гадна Xbox нь Call of Duty франчайзын хайрт Ахмад Прайсийн дүрийг багтаасан татаж авах боломжтой динамик дэвсгэрийг санал болгож байна.

Call of Duty: Modern Warfare III-д зориулсан Xbox-ын энэхүү сурталчилгаа нь Microsoft саяхан Activision Blizzard-ийг 69 тэрбум доллараар худалдаж авсны дараа гарч байна. PlayStation-ын Call of Duty-ийн маркетингийн гэрээ 2024 он хүртэл үргэлжлэх боловч Xbox-ийн шинэ эзэмшил нь тэднийг титэм эрдэнийн худалдан авалтыг идэвхтэй сурталчлахад саад болоогүй юм.

Call of Duty: Modern Warfare III нь 2-р сарын 10-ны өдөр урьдчилан захиалсан хэрэглэгчдэд зориулсан кампанит ажилд эрт хандахаас эхлээд үе шаттайгаар худалдаанд гарна. Энэхүү тоглоом нь Modern Warfare II-ийн үйл явдлыг үргэлжлүүлж, XNUMX-р сарын XNUMX-нд олон тоглогчтой болох нээлттэй байлдааны даалгавар зэрэг шинэ элементүүдийг танилцуулах болно.

тусламж:

А: Call of Duty: Modern Warfare III гэж юу вэ?

Хариулт: Call of Duty: Modern Warfare III бол маш алдартай видео тоглоом бөгөөд Call of Duty франчайзын хамгийн сүүлийн анги юм.

А: Call of Duty: Modern Warfare III Xbox дээр боломжтой юу?

Хариулт: Тийм ээ, Call of Duty: Modern Warfare III нь бусад платформуудын хамт Xbox дээр байдаг.

Асуулт: Цонхны дэлгэц гэж юу вэ?

Х: Цочмог дэлгэц нь компьютер эсвэл консолын програмыг ажиллуулах үед гарч ирэх зураг эсвэл сурталчилгаа юм.

А: Call of Duty: Modern Warfare III хэзээ гарах вэ?

Х: Кампанит ажилд эрт нэвтрэх эрх 2 оны 2022-р сарын 10-нд эхэлсэн бөгөөд олон тоглогч 2022 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд боломжтой болсон.

Асуулт: Майкрософт Activision Blizzard-ийг хэдэн төгрөгөөр худалдаж авсан бэ?

Хариулт: Microsoft Activision Blizzard-ийг 69 тэрбум доллараар худалдаж авсан.

