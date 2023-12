Netflix гар утасны платформд зориулсан Grand Theft Auto гурвалыг гаргалаа

By

Netflix саяхан iOS болон Android платформуудад зориулж алдартай Grand Theft Auto гурамсан зохиолыг гаргаснаар тоглоомын ертөнцөд томоохон шуугиан дэгдээгээд байна. Гурвалсан цувралд хүмүүсийн дуртай GTA III, Vice City, San Andreas зэрэг тоглоомууд багтсан бөгөөд одоо Netflix-ийн захиалагчид үнэгүй үзэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч эдгээр тоглоомуудыг ямар ч тодорхой дараалалгүйгээр нэг эгнээнд оршуулсан тул гар утасны аппликейшн дотроос олох нь бэрхшээлтэй байж болно.

Хэрэглэгчдэд Netflix-ийн санал болгож буй тоглоомуудыг хялбархан олоход нь туслахын тулд Google Play болон App Store аль алинд нь энгийн заль мэхийг ашиглаж болно. Netflix програмыг хайж олоод доод талд байгаа "энэ хөгжүүлэгчийн илүү их" эсвэл "Netflix-ээс илүү" гэсэн сонголтыг сонгосноор Netflix-ээс нийтэлсэн бүх тоглоомыг харуулсан сүлжээ гарч ирнэ. Энэ сүлжээнд Into the Breach, Pre Your Eyes, Dead Cells, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge зэрэг алдартай гарчгууд багтсан болно. Netflix-ийн тоглоомын каталог 2024 онд илүү сонирхолтой гарчиг нэмж өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Grand Theft Auto гурамсан киног сонирхож буй хүмүүст зориулсан програмын дэлгүүрийн шууд холбоосыг тоглоом тус бүрээр нь өгсөн болно: GTA III, Vice City болон San Andreas бүгд iOS болон Android платформ дээр байдаг. Гурвалсан цувралын эдгээр гар утасны портууд нь Netflix-д хамаарахгүй, учир нь тэдгээрийг хоёр програмын дэлгүүрээс тусад нь худалдаж авах боломжтой гэдгийг дурдах нь зүйтэй.

Grand Theft Auto гурамсан зохиол гар утасны платформ дээр гарснаар Netflix тоглоомын салбарт өөрийн гэсэн амжилтыг үзүүлсээр байна. Эдгээр тоглоомууд нь GTA шүтэн бишрэгчдийн хүсэл тэмүүллийг хангах эсвэл маш их хүлээгдэж буй GTA VI-ийн хүлээлтийг хөнгөвчлөхийн тулд эдгээр тоглоомууд олон цагаар зугаацах боломжийг олгодог. Тиймээс, гар утасныхаа тав тухтай байдлын хүрээнд гэмт хэрэг, үйл ажиллагаа, адал явдалт ертөнц рүү шумбаарай.