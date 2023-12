Pokémon Scarlet болон Violet's Indigo Disk DLC дээрх шинэ Pokémon болон Evolutions-ийн түгжээг нээ.

By

Хамгийн сүүлийн үеийн Pokémon Scarlet болон Violet DLC, Indigo Disk-ээс сэтгэл хөдөлгөм шинэ амьтдыг олж мэдээрэй. Эдгээр шинэ нэмэлтүүдийн нэг нь 2-р үеийн гайхалтай галт Покемон болох Мэгби юм. Гэсэн хэдий ч Магби болон түүний хувьслыг олох нь санагдсан шиг тийм ч хялбар биш байж магадгүй юм. Гэхдээ санаа зовох хэрэггүй, учир нь энэ гарын авлага нь танд хэрэгтэй бүх мэдээллийг өгөх болно.

Indigo Disk DLC дээр Магбиг хаанаас олох вэ

Магби нь The Indigo Disk DLC-ийн өргөн уудам Terrarium нээлттэй ертөнцөд хоёр байршилд таарч болно. Хамгийн түрүүнд харах ёстой газар бол Саванна Биомын шар өвсний талбайнууд юм. Хоёрдахь газар бол эргийн биом бөгөөд хэрэв та нээлттэй Саваннагийн оронд Торчлит лабиринтын агуйг судлах юм бол Магбигийн байршлыг олоход илүү их аз тохиох болно.

Хэрэв та Магбиг олж чадвал түүнийг Магмар ба Магмортар гэсэн хоёр хэлбэр болгон хувиргаж болно. Мэгбиг Магмар болгон хувиргах нь харьцангуй хялбар боловч түүнийг Магмортар болгон хувиргахад The ​​Indigo Disk-ийн тодорхой шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Илүү ихийг мэдэхийн тулд үргэлжлүүлэн уншаарай.

Мэгбиг хэрхэн Магмар, Магмортар болгон хувиргах, Магмаризатор олж авах

Нарийвчилсан мэдээлэлд орохын өмнө Магбигийн статистикийг авч үзье.

Төрөл: Гал

HP: 45

Довтолгоо: 75

Хамгаалалт: 37

Attack Sp: 70

Хамгаалалт: 55

Хурд: 83

Нийт: 365

Галт төрлийн Покемон болохын хувьд Магби өвс, алдаа, мөс, ган төрлийн эсрэг хүчтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь Газар, Хад, Усны эсрэг сул бөгөөд луугийн төрлийн дайралтыг эсэргүүцдэг. Магби 30-р түвшинд хүрмэгц Магмар болж хувирдаг. Энд Магмарын статистикууд байна:

Төрөл: Гал

Чадвар: Галын бие – бие махбодийн хөдөлгөөнөөр дайрвал өрсөлдөгчөө шатаах магадлал 30%

HP: 65

Довтолгоо: 95

Хамгаалалт: 57

Attack Sp: 100

Хамгаалалт: 85

Хурд: 93

Нийт: 495

Магмарыг Magmortar болгон хувиргахын тулд түүнийг Indigo Disk DLC-д Magmarizer барьж байх үед нь арилжаалах хэрэгтэй. Magmarizer-ийг нэрс академийн сургуулийн дэлгүүрээс 250 АД-аар худалдаж авах боломжтой. BP гэдэг нь нэрсний оноо гэсэн үг бөгөөд та BBQ эсвэл нэрсний даалгавруудыг гүйцэтгэснээр олж авах боломжтой. Арилжааны дараа Магмар дараах статистикуудаар Магмортар болж хувирав.

Төрөл: Гал

Чадвар: Галын бие – бие махбодийн хөдөлгөөнөөр дайрвал өрсөлдөгчөө шатаах магадлал 30%

HP: 75

Довтолгоо: 95

Хамгаалалт: 67

Attack Sp: 125

Хамгаалалт: 95

Хурд: 83

Нийт: 540

Magmarizer-ийн шаардлагыг хангаснаар та өөрийн Магмарыг хувиргасны дараа шууд Magmortar болгон хувиргаж болно, хэрэв та түүнтэй худалдаа хийх найзтай бол. Pokémon Scarlet болон Violet-ийн Indigo Disk DLC-г зөвхөн Nintendo Switch дээр The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass-ын нэг хэсэг болгон авах боломжтой. Энэхүү DLC дэх бүх гайхалтай амьтдыг олж мэдэхийн тулд Pokédex-ийг бүрэн судлахаа бүү мартаарай.