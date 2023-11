Фреддигийн таван шөнийн ертөнцийг судлаарай: Help Wanted 2

By

Сайн байцгаана уу, тоглоом сонирхогчид! Бид та бүхэнд Фреддигийн таван шөнө: Help Wanted киноны сэтгэл хөдөлгөм үргэлжлэлийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Steel Wool Studios-ийн төлөөлөгчдийн хувьд бид танд FNAF: Help Wanted 2-ын сэтгэл хөдөлгөм тоглоомын явц, өвөрмөц онцлогуудыг танилцуулахаар ирлээ. Айдсын цоо шинэ хэмжээст автахад бэлэн байгаарай!

Help Wanted 2-д тоглогчид сэтгэл хөдөлгөм зургаан ангилалд багтах олон төрлийн зүрх догдлуулсан мини тоглоомуудыг хүлээж болно. Тайзны арын, Fazcade, Зөвхөн ажилтнууд, Хоол бэлтгэх, тасалбарын тасалбар болон Freddy's at Five Nights: Sister Location тоглоомыг багтаасан тусгай VR ангилал. Ангилал бүр нь таныг суудлынхаа ирмэг дээр байлгах өвөрмөц туршлагыг санал болгодог.

Help Wanted 2-ын онцлох зүйлсийн нэг бол дахин тоглох чадварыг онцолсон явдал юм. Хөгжүүлэгчид ижил төстэй тоглоом байхгүй гэдгийг баталгаажуулж, тоглогчдод судлах гайхалтай олон боломжийг бий болгосон. Хэрэглэгчийн захиалга авах, урлаг, гар урлалын ажилд оролцох, засвар үйлчилгээний ажилтнуудад туслах гэх мэт тоглоом бүр шинэ сорилтуудыг гаргаж, туршлагыг шинэ, сэтгэл хөдөлгөм байлгадаг. Анхны Help Wanted тоглоомыг санагдуулам боловсронгуй туршлагыг санал болгох үүднээс олон тоглоом бүтээгдсэн ч дэлгүүрт олон шинэлэг сюрприз бий.

Тайзны ард ирээд Pizzaplex салон дахь Роксанна Вольфын дур булаам ертөнц рүү ороорой. Өөрийн дотоод загвар өмсөгчийг олон төрлийн нүүр будалт, дагалдах хэрэгслээр гайхшруул. Гэсэн хэдий ч, энэ айдсыг даван туулахад төгс төгөлдөр байх нь чухал гэдгийг анхаарна уу.

Fazcade руу орж, өндөр оноо авах арга зам болох нарийвчлал, аянга шиг хурдан рефлексүүд болох Bonk-a-Bon, Fazerblast зэрэг сонгодог тоглоомуудыг сонгоорой. Аюулгүй байдал, хамгаалалтын багт нэгдэж, өөрийгөө мэдрэхгүй байгаа зочдод анхны тусламж үзүүлээрэй. Асуудал нь тайвшруулах эмгүйгээр гэмтлийг нарийн нөхөж, хүсээгүй хүмүүсийн анхаарлыг татахад оршино.

El Chips-ийн лангууны ард очиж, Pizzaplex-т эцэс төгсгөлгүй захиалгаар хоол хийж оройн хоолоо идээрэй. Ахмад Фоксигийн Ковбой адал явдалт тоглоомоор хөгшин Баруунаар аялж, нуугдмал эрдэнэсийг илрүүлэх боломжтой Билетийн тасалбарыг бүү мартаарай. Эцэст нь, Фреддигийн таван шөнө: Эгчийн байршил, сэтгэл хөдөлгөм VR тоглоомоор амилсан шүтэн бишрэгчдийн дуртай аймшигт ертөнцөд өөрийгөө шимтэн үзээрэй.

PSVR 2 чихэвчний дэвшилтэт боломжуудын ачаар тоглогчид аймшгийн талаар илүү гайхалтай туршлага хүлээж чадна. Удирдлагын мэдрэгч ба 3D аудионы тусламжтайгаар үсрэх айдас нь бие махбодийн цоо шинэ түвшинд хүрдэг. Нэмж дурдахад, нүдийг хянах систем нь тоглогчдод тэдний ойлголтыг сорьж, тоглоомыг удирдан чиглүүлэх мэргэ төлөгч Mystic Hippo-той харилцах боломжийг олгодог.

Хуанлидаа тэмдэглэж, 2 оны 14-р сарын 2023-нд Фреддигийн таван шөнө: Help Wanted XNUMX-ын аймшигт ертөнцөд шумбахад бэлэн байгаарай. Урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй гайхалтай адал явдалд өөрийгөө бэлдээрэй!

Түгээмэл асуултууд (Түгээмэл асуултууд)

1. Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 хэзээ гарах вэ?

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 14 оны 2023-р сарын XNUMX-нд нээлтээ хийх гэж байна.

2. Help Wanted 2-д ямар төрлийн жижиг тоглоомууд байдаг вэ?

Help Wanted 2 нь тайзны ард, Fazcade, Зөвхөн ажилтнууд, Хоол бэлтгэх, Тасалбарын тасалбар болон Freddy's at Five Nights: Sister Location тоглоомтой тусгай VR ангилал гэсэн зургаан төрлийн мини тоглоомыг багтаасан.

3. Help Wanted 2 тоглоомын явцын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадах уу?

Help Wanted 2 нь дахин тоглуулах өвөрмөц хүчин зүйлийг санал болгодог бөгөөд энэ нь тоглолт бүр өөр байх болно. Та захиалга авах, урлаг, гар урлал хийх, засвар үйлчилгээний ажилтнуудад туслах гэх мэт янз бүрийн ажилд оролцох болно. Энэхүү тоглоом нь сонгосон туршлага болон шинэ сорилтуудын хоорондын тэнцвэрийг бий болгох зорилготой юм.

4. PSVR 2 чихэвч нь Help Wanted 2-д ямар шинэ боломжуудыг авчирдаг вэ?

PSVR 2 чихэвч нь хянагчийн мэдрэгч, 3D аудио гэх мэт гайхалтай элементүүдийг танилцуулдаг. Эдгээр сайжруулалтууд нь үсрэлтээс айх айдсыг нэмэгдүүлж, илүү бие бялдартай, сонирхолтой тоглоомын туршлагыг бий болгодог.

5. Нүд хянах систем болон Mystic Hippo-ийн талаар дэлгэрэнгүй ярина уу.

Нүдний хяналтын систем нь тоглогчдод эртний мэдрэх чадварыг эзэмшсэн мэргэ төлөгч Mystic Hippo-той харилцах боломжийг олгодог. Тоглогчид түүнийг PlayStation 5-д зориулсан мини тоглоомоор сорьж, Help Wanted 2-ын турш заавар зөвлөгөө авах боломжтой.