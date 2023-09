Unity нь Unity Engine ашиглан тоглоомын суулгацын шинэ төлбөрийг зарлалаа

By

Тоглоом хөгжүүлэлтийн тэргүүлэгч платформ болох Unity саяхан Unity Engine ашиглан суулгасан тоглоом бүрт шинэ төлбөр хийх болсноо зарлалаа. Unity Runtime Fee гэгддэг энэхүү төлбөр нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд орлогын тодорхой босго давсан болон насан туршдаа суулгасан тоглоомуудад хамаарах болно.

Тодорхой босго болон төлбөр нь хөгжүүлэгчийн эзэмшдэг Unity захиалгын төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг. Unity Personal болон Unity Plus хэрэглэгчдийн хувьд орлогын босгыг жилд 200,000 доллараар тогтоосон бөгөөд насан туршдаа 200,000 суулгах боломжтой. Нөгөөтэйгүүр, Unity Pro болон Unity Enterprise дансууд нь жилд 1 сая долларын орлого олох босго өндөртэй бөгөөд насан туршдаа 1 сая удаа суулгадаг.

Эдгээр босгыг давсны төлбөр нь захиалгын төрөл бүрийн хувьд өөр өөр байдаг. Unity Personal хөгжүүлэгчид босго хэмжээнээс дээш суулгалт бүрт 0.20 доллар төлөх бол Unity Enterprise дансууд 0.01 саяас дээш суулгалт бүрт ердөө 2 доллар төлдөг. Хөгжиж буй зах зээл дэх хөгжүүлэгчид хөнгөлөлттэй төлбөр авдаг бөгөөд Unity Personal данс нь суулгац тутамд $0.02, Enterprise дансууд нь суулгац бүрт $0.005 төлдөг.

Эдгээр төлбөр нь Unity дээр бүтээгдсэн одоо байгаа тоглоомуудын орлогод нийцэж, тоолох босго тогтоовол тэдгээрт хамаарах болно. Unity Runtime хураамж нь тоглоомын бус програмуудад хамаарахгүй гэдгийг дурдах нь зүйтэй.

Unity нь тоглоомыг татаж авах бүрт Unity Runtime суулгадаг гэдгийг онцлон энэ төлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэслэлийг хэлж байна. Орлого хуваах загвараас ялгаатай нь суулгацад суурилсан төлбөр нь бүтээгчдийн хувьд тоглогчийн оролцооноос олох санхүүгийн ашгийг хадгалдаг гэж компани үзэж байна.

Эдгээр өөрчлөлтүүдээс гадна Unity нь Unity Plus захиалгын түвшингээ зогсоож байгаагаа зарлав. Одоо байгаа Plus захиалагчдад Unity Pro-г нэг жилийн хугацаанд Plus үнээр шинэчлэх боломжийг олгоно.

Олон талт, хүчирхэг тоглоом хөгжүүлэх чадвараараа алдартай Unity Engine нь сар бүр хэдэн тэрбум татаж авдаг. Энэхүү төлбөрийн шинэ бүтэц нь Unity экосистемийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалахын зэрэгцээ тоглоом бүтээгчдийн тасралтгүй өсөлт, хөгжлийг дэмжих зорилготой юм.

