Ухаалаг гар утасны тоглоомын шинэ өрсөлдөгч: Юу ч биш утас 2

By

iPhone болон Android утаснууд ноёрхож буй дэлхийд Лондонд төвтэй Nothing компани ухаалаг утасны зах зээлд шинэлэг Nothing Phone 2-оор орж ирлээ. Уламжлалт ухаалаг гар утсыг бодвол анхаарал сарниулахгүй байхаар бүтээгдсэн Nothing Phone 2 нь хэрэглэгчийн өвөрмөц туршлагыг санал болгож байна.

Би 16 жилийн турш iPhone-ийн идэвхтэй хэрэглэгчийн хувьд Европоор 2 долоо хоног аялахдаа ердийн төхөөрөмжөөсөө түр завсарлаж, юу ч биш утас 2-ыг туршиж үзэхээр шийдсэн. Миний бичвэрүүд ногоон өнгөтэй болсон анхны тохируулгыг үл харгалзан би хайртай iPhone-гүй бол амьд үлдэж чадна гэдгээ мэдсэн.

Apple-ийн iPhone утаснууд нь ухаалаг гар утасны технологийн үлгэр жишээ болсон ч шинэ хувилбар болгонд өөрчлөлтүүд нь ач холбогдол багатай болсон. Камерын шинэчлэлт эсвэл батерейны бага зэрэг сайжруулалт гэх мэт сайжруулалтууд нь өчүүхэн мэт санагдаж байгаа тул хэрэглэгчдийг шинэчлэхэд итгүүлэх нь улам бүр хэцүү болж байна.

Эндээс юу ч биш утас 2 гарч ирнэ. Технологийн бизнес эрхлэгч Карл Пэйгийн бүтээсэн Nothing нь ухаалаг гар утсыг сэргээх боломжийг санал болгодог. Nothing Phone 2 нь Android үйлдлийн систем дээр ажилладаг бөгөөд хэрэглэгчийн өвөрмөц график интерфэйс болон төхөөрөмжийн ар талд байрлах "Glyph" мэдэгдлийн гэрэлтэй.

Өнгө өнгийн програмын дүрс бүхий уламжлалт ухаалаг гар утаснуудаас ялгаатай нь юу ч өөр арга барил шаарддаггүй. Аппликешнүүдэд зориулсан монохромат зургууд нь утсыг хэт их ашиглах уруу таталтыг багасгах зорилгоор санаатайгаар бүтээгдсэн. Энэхүү дизайны сонголт нь анхаарал сарниулах хүчин зүйлсийг багасгаж, ухаалаг гар утсыг илүү төвлөрч, анхаарал болгоомжтой ашиглахад чиглэгддэг.

Ухаалаг утасны ердийн хэрэглээнээс өөр хувилбар санал болгосноор юу ч биш утас 2 нь Apple болон Android давамгайлсан салбарын статус-кво-г сорьж байна. Энэ нь анхаарал сарниулахгүй төхөөрөмж хайж байгаа хүмүүст шинэ сонголтыг санал болгож байна. Nothing Phone 2 нь олны анхаарлыг татах эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байгаа ч энэ нь зах зээлд сонирхолтой нэмэлт зүйл болох нь дамжиггүй.

Эх сурвалж:

– NPR-ийн Жош Рогосин, Лейла Фадель нар анхны iPhone-оор сельфи хийхийг оролдсон.

– Лондонд төвтэй Nothing компанийн Nothing Phone 2.