EA Rene төслийг зарлалаа: Next-Gen Sims тоглоомыг үнэгүй татаж авах болно

EA удахгүй гарах шинэ үеийн Sims тоглоом болох Project Rene кодтой холбоотой шинэ мэдээллийг дэлгэлээ. Behind The Sims-ийн танилцуулгын үеэр хийсэн блогтоо тус компани тоглоомыг үнэгүй татаж авах боломжтой гэж мэдэгджээ. Энэхүү алхам нь өнгөрсөн жил The Sims 4 тоглоомыг үнэ төлбөргүй тоглох амжилтыг дагасан юм.

Project Rene-г үнэгүй татаж авах сонголт нь тоглогчид захиалга, үндсэн тоглоом худалдаж авах, эрчим хүчний механик шаардлагагүйгээр нэгдэх, тоглох, тоглох боломжтой болно гэсэн үг юм. EA нь тоглогчдод найзуудаа урих эсвэл нэгдэх, шинэ боломжууд, түүхүүд болон сорилтуудыг мэдрэхэд хялбар болгох зорилготой юм.

Гэсэн хэдий ч EA тоглоом нь The Sims 4-тэй төстэй худалдан авах боломжтой контент, багцтай хэвээр байх болно гэдгийг тодотгов. Гэхдээ үнийн бүтэц, эдгээр зүйлсийг хэрхэн зарах нь одоогийн тоглоомоос ялгаатай байж магадгүй юм. EA нь үндсэн цаг агаарыг хүн бүрт үнэ төлбөргүй болгох жишээг өгсөн бол ирээдүйн багцууд өвлийн спорт эсвэл тэмцээн зэрэг тодорхой сэдвүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж магадгүй юм.

Project Rene-г гаргаснаар The Sims 4-ийн дэмжлэг дуусна гэсэн үг биш юм. EA нь ойрын ирээдүйд Sims 4-ийн нийгэмлэгт зориулсан шинэчлэлтүүд болон шинэ контентуудыг үргэлжлүүлэн хүргэхээр төлөвлөж байна.

Хэдийгээр эхлүүлэх тодорхой огноо зарлаагүй ч EA нь Project Rene-г илүү ил тод болгохоор ажиллаж байна. Тус компани өмнө нь уг тоглоом нь бие даасан болон олон тоглогчийн туршлагыг санал болгох бөгөөд олон тоглогчийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг оны сүүлээр гаргах болно гэж өмнө нь мэдэгдсэн.

Эх сурвалж: [The Verge](эх сурвалж)