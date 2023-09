Анхны үр удам шинэ баатар Шарен Жулисиа: Хагас эмэгтэй хагас машинтай үхлийн алуурчинг танилцуулав.

Nexon-ийн удахгүй гарах дээрэмчин мэргэн бууч болох The First Descendant тоглоомчдын дунд ихээхэн шуугиан тариад байна. Unreal Engine 5 дээр суурилсан энэхүү дараагийн үеийн тоглоом нь PC, PS5, Xbox Series X|S-д зориулагдсан болно. Саяхан Шарен Жулисиа хэмээх шинэ баатар нээлтээ хийсэн бөгөөд түүний үхлийн аюултай чадварыг тоглоомын явцтай танилцуулсан трейлерээр харуулсан.

Хагас эмэгтэй, хагас машин гэсэн сэтгэл татам дүр Шарен Жулисиа нь The First Descendant-д өвөрмөц тоглоомын хэв маягийг авчирдаг. Түүний ур чадвар нь ойрын зайн тулаанд оршдог бөгөөд энэ нь түүнийг түрэмгий тактикийг илүүд үздэг тоглогчдод хамгийн тохиромжтой сонголт болгодог. Шарен өнгөлөн далдлах аргыг нууцаар ойртох, хурдан ухрах зэрэгт ашигладаг тул дайснуудтайгаа илрээгүй ойртох боломжийг олгодог.

Шарены идэвхгүй ур чадваруудын нэг болох алуурчин нь түүнд өөрийг нь онилдоггүй дайснуудад их хэмжээний хохирол учруулах боломжийг олгодог. Энэ чадвар нь тулааны талбарт түүний үхлийн нөлөөг улам нэмэгдүүлнэ. Нэмж дурдахад Шарен түүний довтолгооны чадавхийг сайжруулдаг олон төрлийн идэвхтэй ур чадвартай. Түүний Cutoff Beam нь цахилгаан туяаны довтолгоог нээдэг бөгөөд энэ нь зөвхөн хохирол учруулаад зогсохгүй байндаа Цахилгаан цочролын нөлөө үзүүлдэг.

Түүний эзэмшсэн өөр нэг идэвхтэй ур чадвар бол Идэвхтэй өнгөлөн далдлах бөгөөд тэрээр дайралт хийх хүртэл өөрийн оршихуйг нуун дарагдуулдаг. Энэхүү техник нь өнгөлөн далдлалт дууссаны дараа Ambush горимыг идэвхжүүлж, дараагийн цохилтын хохирлыг нэмэгдүүлнэ. Нэмж дурдахад, Шарен цохилт өгөх самар, дайснаа гайхшруулдаг тэсрэх бодис, онилсон зайн доторх дайснууд руу олон сум харвах Flash чинжагуудыг байрлуулж чадна. Эдгээр чинжаал нь тэсрэх аюултай гэмтэл учруулж, цахилгаан цочролыг үүсгэдэг.

The First Descendant нь сэтгэл хөдөлгөм тоглоом, ширүүн тулаануудыг үзүүлэхээ амлаж байгаа бөгөөд Шарен Жулисиа тоглоомд өөр нэг сэтгэл хөдөлгөм талыг нэмж оруулав. Тоглогчид энэхүү үхлийн аюултай хагас эмэгтэй, хагас машин алуурчинтай холбоотой үйлдлээр дүүрэн туршлагыг урьдчилан таамаглаж чадна. IGN удахгүй The First Descendant-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх тул тоглоомын явцын онцгой шинэ бичлэгүүдийг хүлээж байгаарай.

Тодорхойлолтууд:

– Looter shooter: Тоглогчид тулалдаанд оролцож байхдаа зэвсэг, сум, хэрэгсэл цуглуулдаг видео тоглоомын дэд төрөл, дээрэм, буудлагын элементүүдийг хослуулсан.

– Unreal Engine 5: Epic Games-ийн бүтээсэн хамгийн сүүлийн үеийн тоглоом хөгжүүлэх хөдөлгүүр.

– Цахилгаан цочролын нөлөө: Цахилгаан довтолгоонд өртсөн байд нэмэлт гэмтэл, статусын нөлөө үзүүлдэг тоглоомын механик.

Эх сурвалж:

– Райан МакКаффри, IGN-ийн урьдчилсан үзвэрийн гүйцэтгэх редактор, Xbox шоу, ярилцлагын шоуны хөтлөгч.