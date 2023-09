Техникийн жил Apple-ийн арга хэмжээ болон Dreamforce бага хурлаар эхэлж байна

XNUMX-р сарын хоёр дахь долоо хоногт Apple-ийн iPhone-ийн арга хэмжээ, Salesforce-ийн Dreamforce бага хурал зэрэг томоохон үйл явдлууд энэ салбарын өнгө аясыг тодорхойлсон технологийн шинэ жилийн эхлэл болж байна. Эдгээр үйл явдлууд нь Мета платформ, Майкрософт, Oracle-д зориулсан шоунууд болох технологийн бага хурлын улирал эхэлж байгааг илтгэнэ.

Хүлээгдэж буй үйл явдлын нэг бол Arm Holdings-ийн анхны хувьцааны арилжаа бөгөөд чип зохион бүтээгчийг 50-54.5 тэрбум доллараар үнэлнэ. Энэхүү IPO нь Instacart хүргэлтийн стартапыг олон нийтэд санал болгохын зэрэгцээ унтаа байгаа технологийн IPO зах зээлийг сэргээж чадна. Хууль эрх зүйн тэмцэл, макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, Хятадтай хийж буй худалдааны дайн, зохицуулалтын сорилт зэрэг нь санаа зовоосон асуудал болоод байгаа тул энэ жил эрсдэл өндөр байна.

Долоо хоногийн үйл явдлууд нь технологийн салбарын боломж, асуудлуудыг хоёуланг нь онцолж өгдөг. Arm's IPO нь технологи болон хиймэл оюун ухааны хүч чадлыг харуулж байгаа бол Google-DoJ хэрэг нь цөөн хэдэн компанийн эзэмшиж буй эрх мэдлийн талаар санаа зовниж байна. Хууль зүйн яам Google нь хайлтын системийн зах зээлийг монополь болгохын тулд утас үйлдвэрлэгчид болон интернет хөтчүүдтэй хууль бусаар гэрээ байгуулсан гэж үзэж байна.

Энэ хооронд хиймэл оюун ухааныг хариуцлагатай ашиглах талаар хэлэлцэхээр Сенатын хэсэг хуралдаж байгаа бөгөөд хиймэл оюун ухааныг зохицуулах хоёр намын хууль тогтоомжийг боловсруулж байна. Apple болон Salesforce зэрэг технологийн аваргууд ч гэсэн сорилтод өртөхгүй, Apple компани орлого, борлуулалтын асуудалтай тулгараад байгаа бол Salesforce Сан Франциско дахь хар тамхины хэрэглээ, орон гэргүй байдлаас болж Dreamforce-ийг нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Технологийн ландшафтыг анхаарч үзэх гол асуудал бол хиймэл оюун ухаан юм. Хэлэлцүүлгийн хаалттай шинж чанар, салбарын давамгайлсан тоглогчдын зохицуулалтыг барьж авах боломж нь зохицуулалтын шударга байдлын талаар эргэлзээ төрүүлдэг. Гэвч Хууль зүйн яамны оролцоо асуудалд ноцтой байдлыг нэмж байна.

Ерөнхийдөө энэхүү саатал дүүрэн технологийн долоо хоног нь боломж, сорилт, зохицуулалтын асуудлуудыг хослуулан ирэх жилийн технологийн салбарыг бий болгож байна.

