Evie Networks илүү олон цахилгаан машин цэнэглэх станц суурилуулахын тулд Дэн Мерфитэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэв

Олон нийтийн цахилгаан автомашины цэнэглэгчээр мэргэшсэн Evie Networks компани нь Дэн Мерфитэй өргөтгөсөн түншлэлээ дэлгүүрийнхээ байршилд нэмэлт цэнэглэх станц суурилуулахаар зарлав. Австрали даяар Дэн Мёрфигийн дэлгүүрүүдэд таван цэнэглэгч станц суурилуулсан бөгөөд зургаа дахь станцыг Виктория мужийн Бродмеадус хотод байрлуулахаар төлөвлөжээ.

Энэхүү хамтын ажиллагаа нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах эерэг алхам юм. Дэн Мерфигийн дэлгүүрүүдийн цэнэглэх станцын сүлжээг өргөжүүлснээр илүү олон цахилгаан машин эзэмшигчид дэлгүүр хэсэх эсвэл ажил хийх үедээ цэнэглэх төхөөрөмжид хялбар хандах боломжтой болно. Энэ нь тогтвортой тээврийн сонголтуудын өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээтэй нийцэж байна.

Твиттер нь томоохон сурталчлагч Нью Йорк Таймс сониныг Shadowbans гэж таамаглаж байна

Гайхалтай алхам хийж, одоо X гэгддэг Твиттер нь The New York Times сониныг сүүдэрт хориглож, хэрэглэгчдэд сонины агуулгатай холбоотой жиргээг харахаас сэргийлж байна. The New York Times нь X-ийн томоохон сурталчилагчдын нэг бөгөөд өөрийн спортын сайт болох The Athletic-ийн сурталчилгааны кампанит ажил явуулж байгаа тул энэ үйлдэл нь маш хачирхалтай юм.

Нью Йорк Таймс сонины вэбсайттай холбогдсон жиргээн дэх оролцоо XNUMX-р сарын сүүлээр мэдэгдэхүйц буурч, XNUMX-р сарын турш үргэлжилсээр байв. Энэхүү бууралтыг BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, Washington Post зэрэг бусад томоохон мэдээллийн үйлчилгээний жиргээнүүдтэй харьцуулах замаар ажиглагдсан. Мөн хугацаанд эдгээр өрсөлдөгч мэдээллийн сайтуудын нийтлэлүүдийн оролцоо өссөн эсвэл тогтвортой хэвээр байв.

Мета (хуучнаар Facebook) OpenAI-тай өрсөлдөхийн тулд дэвшилтэт AI загвар боловсруулж байна

Мета нь OpenAI-ийн алдартай хэлний загвар болох GPT-4-ийн үр ашигтай нийцүүлэх зорилготой дэвшилтэт хиймэл оюун ухааны загварыг бүтээж байгаа гэж таамаглаж байна. Энэхүү AI хэрэгсэл нь бизнест чиглэсэн текст, дүн шинжилгээ хийх болно. Энэхүү хүчин чармайлтын зорилго нь зах зээлд нэвтэрч буй хиймэл оюун ухааны шинэ загваруудтай өрсөлдөх явдал юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд Мета дэвшилтэт Nvidia чипүүдийг авахыг эрэлхийлж байна.

Метагийн хөгжүүлж буй AI загвар нь нарийн текст үүсгэх, нарийн шинжилгээ хийх, нэмэлт бүтээгдэхүүн гаргах зэрэг янз бүрийн аргаар бизнесүүдэд туслах болно. Эдгээр үйлчилгээг санал болгосноор Мета хиймэл оюун ухааны зах зээлд өрсөлдөхүйц давуу талыг бий болгохыг зорьж байна.

Интернэт Архив цахим номын сангийн нэхэмжлэлийн алдагдлыг давж заалддаг

Интернэт архив цахим номын сангийнхаа зохиогчийн эрхийн асуудлаар саяхан гарсан хохирлыг давж заалдах бодолтой байгаагаа зарлалаа. Тооцоолол хийсний дараа Архив зарим номдоо хандах эрхээ аль хэдийн хязгаарласан байна. Анхны шийдвэрээр Архивын номыг сканнердсан нь АНУ-ын шударга ашиглалтын хуульд хамаарахгүй болохыг тогтоосон. Үүний үр дүнд вэбсайт нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан худалдаанд гарсан номнуудад олон нийтийн хандалтыг хязгаарлах шаардлагатай болсон.

Интернэт Архивын давж заалдах шийдвэр нь тэдний мэдлэг, уран зохиолын хүртээмжийг хадгалах амлалтаа онцолж байгаагийн зэрэгцээ зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн санаа зовоосон асуудлуудыг шийдвэрлэх болно. Энэ хэрэг дижитал номын сангууд болон дижитал эрин үед шударга хэрэглээтэй холбоотой тулгамдаж буй бэрхшээл, маргааныг онцолж байна.

Амьдрах боломжтой экзопланет, K2-18b, Жеймс Уэбб сансрын дурангаар тодорхойлсон

Жеймс Уэбб сансрын дуран К2-18б хэмээх экзоплангийг илрүүлсэн бөгөөд энэ нь хүн амьдрах боломжтой, харь гаригийн амьдралыг хайж олох боломжтой юм. 2015 онд нээгдсэн K2-18b-ийн гадаргуу дээр шингэн устай далай байдаг бөгөөд метан, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, диметил сульфид агуулсан байж болзошгүй гэж үздэг. Энэхүү экзопланет нь дэлхийгээс хамаагүй том бөгөөд хэмжээнээс 8.6 дахин том бөгөөд манай галактик дотор шинжлэх ухааны судалгаа хийх онцгой боломжийг олгож байна.

Бид өөрсдийнхөө гарагтай төстэй шинж чанартай экзоплангуудыг үргэлжлүүлэн олж илрүүлэхийн хэрээр дэлхийгээс цааш амьдрал хайх нь улам бүр сонирхол татаж байна. K2-18b нь манай нарны аймгаас гадна амьдрах боломжтой ертөнцийн боломжийн тухай гайхалтай харцыг санал болгож байна.

