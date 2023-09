Nintendo Switch 2 нь гүйцэтгэлийг сайжруулж, ачаалах хугацааг багасгана гэсэн цуу яриа байдаг

Маш их хүлээгдэж буй Nintendo Switch 2-ийн тухай цуу яриа тасрахгүй байгаа бөгөөд түүний гүйцэтгэл, онцлог шинж чанаруудын талаар шинэ мэдээлэл гарч байна. Найдвартай эх сурвалжууд уг консолыг XNUMX-р сард Gamescom-д нууцаар харуулсан гэж мэдэгдсэн бөгөөд одоо гурав дахь эх сурвалж эдгээр мэдэгдлийг баталж, нэмэлт мэдээлэл нэмсэн байна.

Eurogamer болон VGC-ийн мэдээлснээр Switch 2 нь "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"-ийг илүү өндөр фрэймийн хурд, нягтаршилтайгаар ажиллуулна гэсэн цуу яриа байдаг нь алдартай тоглоомын шүтэн бишрэгчдэд ирээдүйтэй сонсогдож байна. Өмнө нь найдвартай Nintendo-ийн инсайдер байсан Nate The Hate ч эдгээр мэдэгдлийг дэмжиж, консолын талаар сонссон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгэсэн.

Нэйт The Hate-ийн дурдсан нэг мэдэгдэхүйц сайжруулалт бол ачааллын хугацааг мэдэгдэхүйц бууруулах явдал юм. Түүний хэлснээр шинэ техник хангамж нь тоглоомыг, ялангуяа үндсэн цэснээс ачаалах үед бараг агшин зуур ачаалах боломжийг олгодог. Энэ нь 30 секунд орчим ачаалах хугацаатай анхны Switch-тэй харьцуулахад томоохон сайжруулалт юм.

Гүйцэтгэлийн хувьд Nate The Hate "Breath of the Wild" нь Switch 60 дээр 4K нягтаршилтайгаар секундэд 2 фрэймийн хурдтай ажиллаж байсан гэж мэдэгджээ. Мөн консол нь PlayStation-тай адил туяаг хянах дэвшилтэт боломжуудтай гэдгийг дурджээ. 5 болон Xbox Series X/S хүрч чадна. Гэсэн хэдий ч тэрээр Switch 2-ийн түүхий хүч Xbox Series S-ээс доогуур байх төлөвтэй байгааг тодрууллаа.

Үүнийг нөхөхийн тулд Switch 2 нь DLSS (гүнзгий суралцах супер дээж авах) хэмээх шинэ технологийг ашиглаж болох бөгөөд энэ нь бага чадалтай төхөөрөмжүүд дээр 4K нягтралыг дуурайж чаддаг. Энэ нь гүйцэтгэлийн үр ашгийг хадгалахын зэрэгцээ эх 4K-тэй харьцуулж болохуйц харааны туршлагыг өгөх болно.

Switch 2-ийн хоцрогдсон нийцтэй байдал, албан ёсоор нээлтээ хийх/хэрэглэх огнооны талаар тодорхойгүй хэвээр байгаа хэдий ч Nate The Hate дараагийн Nintendo Direct-ийг ойролцоогоор 14 хоногийн дараа, магадгүй XNUMX-р сарын XNUMX-нд цацна гэж үзэж байна. Nintendo Directs ихэвчлэн энэ өдөр явагддаг гэдгийг анхаарах нь чухал Пүрэв гараг.

Эцэст нь хэлэхэд, Nintendo Switch 2-ийн цуу ярианы шинж чанарууд нь гүйцэтгэл сайжирч, ачаалах хугацаа багасч, DLSS технологийг ашиглах боломжтой болохыг харуулж байна. Фенүүд нь Nintendo-оос энэхүү их хүлээгдэж буй консолтой холбоотой нэмэлт шинэчлэлтүүдийг тэсэн ядан хүлээж байна.

