By

Та iPhone-доо утасгүй цэнэглэдэг цахилгаан банк хайж байна уу? Anker-ийн 622 MagGo соронзон батерейг анхны үнээсээ 39.99 доллараар хямдруулан ердөө 30 доллараар худалдаалж байна. Энэхүү зөөврийн цахилгаан банк нь 5,000 мАч хүчин чадалтай бөгөөд тохирох iPhone утсыг 7.5 Вт-оор утасгүй цэнэглэх боломжтой. Хэдийгээр энэ нь Apple-ийн албан ёсны MagSafe батерейны багц шиг хурдан биш ч хамаагүй илүү боломжийн сонголтыг санал болгодог. MagGo нь хамгийн том хэмжээтэй iPhone-г ч багтаах боломжтой эвхдэг тавиуртай бөгөөд бэхэлсэн үед утасгүй цэнэглэгч дэвсгэр болж чаддаг. Anker мөн илүү энгийн хувилбар болох 621 MagGo-г 29.99 ам.доллараар санал болгож байгаа бөгөөд үүнд хөлийн тавиур ороогүй болно.

Power bank-ээс гадна бусад хямдралууд бий. Lego Super Mario Question Mark Block барилгын иж бүрдэл анхны үнээсээ 159.99 доллараар хямдарч 40 доллараар худалдаалагдаж байна. Энэхүү багцад Super Mario 64 видео тоглоомын гайхалтай түвшнийг харуулсан дөрвөн өргөтгөх боломжтой мини-диорам багтсан болно. Энэхүү иж бүрдэл нь мөн Lego-ийн электрон Марио дүрстэй нийцэж, интерактив тоглох боломжийг олгодог.

Apple-ийн 16 оны M1 Max процессортой 2021 инчийн MacBook Pro-г B&H Photo дээр 2,799 ам.доллараар худалдаалж байгаа нь 1,500 долларын хэмнэлттэй байна. Энэхүү зөөврийн компьютер нь 64 ГБ RAM, 2 TB SSD, 3456 x 2234 нягтралтай дэлгэцтэй. Энэ нь бүтээлч ажлын урсгалд зориулагдсан хүчирхэг машин бөгөөд MagSafe цэнэглэгч, HDMI порт, SD картны үүр зэрэг онцлогтой.

Бусад хямдралд "Зельдагийн домог: Хаанчлалын нулимс" номын цуглуулгын хатуу хавтастай ном 25.64 ам. доллараар, Xbox контроллеруудад зориулсан PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip 7.99 ам.доллараар, Apple-ийн ойн ногоон өнгөтэй iPhone 14 Plus савхин гэр 10.53 доллараар худалдаалагдаж байна. , цагаан өнгийн Logitech G502 X утастай тоглоомын хулгана 49.99 доллар, Insta360 Go 3 "action camera" багц 369.99 ам.доллар.

Эх сурвалж: The Verge