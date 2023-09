Nintendo Switch 2 цуурхал: Breath of Wild Demo нь сайжруулсан график болон ачаалах хугацааг харуулсан.

"Switch 2" гэж нэрлэгдсэн Nintendo-ийн дараагийн консолын тухай цуу яриа саяхан тархаж байна. Eurogamer болон VGC-ийн мэдээлснээр, сонгогдсон хөгжүүлэгчид Gamescom 2023-ын үеэр консолыг үзүүлэх боломжтой байсан. Демо нь The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ийн сайжруулсан хувилбарыг харуулсан боловч тухайн үед сайжруулалтын талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байсан.

Саяхны Nate the Hate подкастаас цуу ярианы шинэ мэдээлэл гарч ирэв. Хөтлөгч Gamescom технологийн демо нь Зэрлэг амьсгалыг секундэд 4K 60 кадраар ажиллуулж байгааг харуулсан бөгөөд мэдэгдэхүйц сайжруулалт нь ачааллын хугацааг арилгасан гэж мэдэгджээ. Эдгээр цуу яриа нь Switch эхлүүлэх гарчиг нь дараагийн тоног төхөөрөмжөөр дахин гарах болно гэсэн үг биш гэдгийг тодруулах нь чухал юм. Харин залгамжлагчийн техникийн дэвшлийг харуулахад ашигласан.

Технологийн демо нь Nvidia-ийн бодит цагийн хиймэл оюун ухааныг сайжруулах технологи болох DLSS 3.5-ийг ашигласан гэсэн мэдээлэл ч бий. Гэсэн хэдий ч демо нь 3.5 хувилбарын фрэйм ​​үүсгэх гэх мэт бүрэн функцийг ашигласан эсэх нь тодорхойгүй байна. DLSS-ийг оруулах нь Switch-ийн залгамжлагчийн хувьд хэдэн жилийн турш таамаглаж байсан сэдэв байсан бөгөөд 3.5 хувилбарын тухай дурьдсан нь мэдээжийн хэрэг сонирхолтой юм.

Подкаст ярилцлагын үеэр хөтлөгч 2024 оны 2024-р сарыг боломжит огноо гэж дурьдсан боловч энэ нь илчлэх эсвэл гарах огноотой холбоотой эсэх нь тодорхойгүй байна. Энэ оны эхээр гарсан цуурхал нь Switch 2-ыг XNUMX оны сүүлээр гаргахыг санал болгож байсан.

Эдгээр цуу яриаг одоогоор Nintendo албан ёсоор батлаагүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Мэдээлэл нь эх сурвалж, цуу ярианд үндэслэсэн болно. Нэмж дурдахад, хэрэв эдгээр үзүүлэлтүүд үнэн зөв байвал Gamescom-д үзүүлсэн технологийн демо нь эцсийн консолын онцлогийг тусгахгүй байж магадгүй гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Эдгээр цуу яриа тасрахгүй байгаа тул 'Switch 2' дээрх Зэрлэг амьсгалын сайжруулсан хувилбарын талаар тунгаан бодоход таатай байна. Гэсэн хэдий ч Nintendo албан ёсны мэдэгдэл хийх хүртэл эдгээр цуу яриаг бага зэрэг хүлээн авах хэрэгтэй.

