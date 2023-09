Pokemon Scarlet болон Violet-ийн The Teal Mask DLC-ийн гарах цаг

Дэлхий даяар сургагч багш нар анхны Pokemon Scarlet болон Violet DLC болох The Teal Mask-ийн нээлтийг тэсэн ядан хүлээж байна. 13-р сарын XNUMX-ны Лхагва гарагт нээлтээ хийх гэж байгаа бөгөөд тоглогчид бүс нутагтаа гарах тодорхой цагийг сонирхож байна.

Баталгаажсан мэдээллээр The Teal Mask DLC дараах цагуудад гарна.

- Номхон далайн цагаар 6 (12-р сарын XNUMX)

- Төв цагаар 8 (12-р сарын XNUMX)

- Зүүн цагаар 9 (12-р сарын XNUMX)

- Их Британийн цагаар 2 цаг (13-р сарын XNUMX)

- Төв Европын цагаар өглөөний 3 цаг (13-р сарын XNUMX)

- Энэтхэгийн цагаар өглөөний 5:30 (13-р сарын XNUMX)

- Японы цагаар өглөөний 9 цаг (13-р сарын XNUMX)

Эдгээр цагууд өөрчлөгдөж болох ч тоглоомыг заасан хугацаанд эхлүүлэх төлөвтэй байна. Тоглогчид хувилбарын цагийн өөрчлөлттэй холбоотой аливаа мэдэгдлийг байнга шинэчилж байх ёстой.

Цайны маск нь Pokemon Scarlet болон Violet-д зориулсан The Hidden Treasure of Area Zero DLC-ийн нэг хэсэг юм. DLC нь тоглогчдыг баяр ёслолын арга хэмжээ, гудамжны худалдаачдаар дүүрэн эрч хүчтэй тосгон Китаками руу сургуулийн аялалд хүргэдэг. Pokemon компани халаасны шинэ мангасууд, домогт баатрууд болон The Teal Mask кинонд танилцуулагдах баатруудыг аль хэдийн элэглэсэн байна.

Нэвчилтүүд нь шинэ чадварууд, Pokedex оруулгууд болон Bloodmoon Ursaluna зэрэг халаасны мангасуудын талаар нэмэлт мэдээллийг илчилсэн. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC-ийн The Indigo Disk нэртэй хоёр дахь хэсэг нь 4 онд 2023-р улирал/Өвлийн улиралд гарахаар төлөвлөгдөж байна.

The Teal Mask DLC-г мэдрэхийг хүсч буй тоглогчид Pokemon Scarlet эсвэл Pokemon Violet-ийн аль нэгийг эзэмших шаардлагатай болно. Хоёр тоглоомыг эзэмшдэг хүмүүс The Teal Mask-ийг тусад нь худалдаж авах шаардлагатай болно.

Анхны техникийн асуудлууд нь тоглогчдыг усанд оруулах, туршлагад нь нөлөөлсөн хэдий ч Pokemon Scarlet болон Violet нар маш амжилттай нээлтээ хийж, эхний гурван өдрийн дотор 10 сая хувь борлогдсон Nintendo-гийн бүх цаг үеийн хамгийн том хувилбар болсон юм.

