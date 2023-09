Starfield-д Grav Jump-ийг хэрхэн ашиглах вэ: Системээр аялах гарын авлага

By

Хүлээгдэж буй Starfield тоглоомын хамгийн чухал онцлогуудын нэг бол Grav jump юм. Энэхүү шинэлэг чадвар нь тоглогчдод янз бүрийн гаригийн систем, галактикуудаар аялах боломжийг олгодог. Хэрэв та өөр өөр гаригуудыг судалж, сэтгэл хөдөлгөм адал явдлуудыг эхлүүлэхийг хүсч байвал Grav үсрэлтийг сайн эзэмших хэрэгтэй.

Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт кинон дээрх од хоорондын аялалын тухай ойлголттой адил Starfield-д Grav jump-ийг ашиглахад хэд хэдэн алхам шаардлагатай. Эхний бөгөөд хамгийн чухал алхам бол Grav хөтөч дээр хүчийг хуваарилах явдал юм. Энэхүү эрчим хүчний хуваарилалтын үйл явц нь амжилттай Grav үсрэлт хийхэд маш чухал юм.

Starfield-д Grav үсрэлт хийхийн тулд дараах энгийн алхмуудыг дагана уу.

1. Оддын графикийг нээж, аялахыг хүсч буй системээ сонгоно уу. Та зөвхөн цагаанаар тэмдэглэсэн систем рүү явах боломжтой, харин улаан системд одоогоор хүрэх боломжгүй гэдгийг санаарай.

2. Хүссэн системээ сонгосны дараа "Үсрэх" товчийг дарна уу. Энэ нь тоглоом таныг Grav хөтөчдөө эрчим хүч хуваарилахыг хүсэх болно.

3. Сумтай товчлууруудыг ашиглан бусад хэсгүүдээс хүчийг авч нөөцөд хадгална. Дараа нь хадгалсан хүчийг Grav хөтөч рүү шилжүүлнэ.

4. Эрчим хүч хуваарилсны дараа үсрэлтийг дахин эхлүүлээд үзээрэй, тэгвэл таны Grav хөтөч хэвийн ажиллах болно. Эхэндээ Grav хөтөч сул байж болох ч та үүнийг шинэчлэх боломжтой.

Grav хөтөчөө сайжруулахын тулд буух талбайн ойролцоох томоохон хотуудад байрлах Усан онгоцны үйлчилгээний техникчд зочилно уу. Grav хөтчийг сайжруулснаар та нэвтрэх боломжгүй оддын систем рүү аялах боломжтой болно.

Шинэ оддын системийг судлах, хөлөг онгоцныхоо чадавхийг сайжруулах нь Starfield-ийн туршлагын гол тал гэдгийг санаарай. Тиймээс Grav jump функцийг бүрэн ашиглаж, тоглоомонд сэтгэл хөдөлгөм адал явдлуудыг эхлүүлээрэй.

