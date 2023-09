Orchard нь Их Британийн DSP-д дижитал дансны менежер ажилд авна

By

Хөгжмийн түгээлтийн тэргүүлэгч компани The Orchard нь Apple, Amazon, VEVO зэрэг Их Британийн дижитал үйлчилгээ үзүүлэгч (DSPs)-тай харилцах гол харилцааг удирдах Дижитал Бүртгэлийн Менежер хайж байна. Энэ үүрэг нь уран бүтээлчид болон шошгонд зориулсан контентын кампанит ажлыг бий болгохын тулд шошгоны удирдлага, маркетингийн багуудтай нягт хамтран ажиллахаас гадна дижитал жижиглэн худалдаачидтай өдөр тутмын харилцааг зохицуулахад оршино.

Хариуцлагад нь тоглуулах жагсаалт байршуулах, хамтын маркетингийн кампанит ажил явуулах, түүнчлэн уулзалт, арга хэмжээ, тоглолтод оролцох замаар дижитал жижиглэн худалдаачидтай харилцаа холбоо тогтоох зэрэг багтана. Нэмж дурдахад Дижитал Бүртгэлийн Менежер нь шошго, уран бүтээлчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн гаргах хуваарийг эрэмбэлж, дүн шинжилгээ хийж, дүн шинжилгээ, үр дүнг оролцогч талуудад мэдээлэх болно.

Хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигч нь хөгжмийн салбарт хоёр жил гаруй ажилласан туршлагатай, дижитал худалдааны тэргүүлэгч платформуудын талаар хүчтэй мэдлэгтэй, борлуулалтын стратегийн талаар сайн ойлголттой байх ёстой. Жижиглэнгийн данс эсвэл дижитал маркетингийн платформтой харилцах туршлага, харилцааны маш сайн ур чадвар, сошиал медиа орчны талаар гүнзгий ойлголттой, аналитик чадвар сайтай байхыг илүүд үздэг. Мөн Excel, PowerPoint, Word програмыг мэддэг байх шаардлагатай.

Orchard нь орчин үеийн, олон талт, шинэлэг ажлын орчинтойгоор дэлхийн тавцанд бүтээлч аялалд хувь нэмрээ оруулах боломжийг санал болгож байна. Тэд мөн суралцах, хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна хувийн эмнэлгийн даатгал, өгөөмөр тэтгэврийн хөтөлбөр, амьдралын баталгаа, орлогын хамгаалалт зэрэг олон төрлийн тэтгэмж олгодог.

Энэ албан тушаалд өргөдөл гаргахын тулд дараах холбоосоор зочилно уу: (холбоос хасагдсан)

The Orchard-ийн тухай:

The Orchard бол хөгжим, видео, кино түгээлтийн анхдагч компани бөгөөд дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг шилдэг олон сувгийн сүлжээ юм. Тэдний борлуулалт, маркетингийн цогц арга барил нь салбартаа тэргүүлэгч технологи, үйл ажиллагаатай хослуулан дижитал, физик, гар утасны цэгүүдийн хүртээмж, орлогыг нэмэгдүүлдэг. 1997 онд байгуулагдсан The Orchard нь энтертайнмент салбарын бизнес эрхлэгчид болон бүтээгчдийг хүчирхэгжүүлдэг.

