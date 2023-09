iPhone 15 худалдаанд гарахын өмнө Apple Store-ын вэбсайт офлайн болжээ

Apple Store-ын вэб сайт iPhone 15-ын нээлтээс хэдхэн цагийн өмнө буюу мягмар гарагийн өглөө түр офлайн болсон. Нээлтийн хуудсанд вэбсайт шинэчлэгдэж байгаа гэсэн мессеж гарч ирсэн бөгөөд зочдыг удахгүй эргэж шалгахыг уриалав. iPhone 15-ын нээлтийн үйл явдалтай холбоотой цэнхэр саарал өнгийн хөдөлгөөнт Apple-ийн логог шууд дамжуулалтын ажлын холбоосын хамт үзүүлэв.

Apple-ын гүйцэтгэх захирал Тим Күүк Apple Park-ын Стив Жобсын театрт 1 цагт компанийн тэргүүлэх бүтээгдэхүүний хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг танилцуулах гэж байна. Вэбсайт эвдэрсэн нь iPhone 15-ыг хэт их сонирхсоноос болсон уу эсвэл Apple онлайн зах зээлд өөрчлөлт оруулж байгаа эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна.

iPhone 15-ыг есдүгээр сарын 22-нд худалдаанд гаргахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд гурван загвар нь өөр өөр үнээр худалдаалагдаж байна. Стандарт хувилбар нь 799 доллараас эхлэх бол Pro Max хувилбар нь 1,099 ам. IPhone 15-д гарсан томоохон өөрчлөлтүүдийн нэг бол Европын Холбооноос гаргасан USB-C стандарт цэнэглэгч порттой болсон явдал юм. Энэ алхам нь Apple-ийн өмчлөлийн Lightning цэнэглэгч портоос гарч байгааг харуулж байна.

iPhone 15-ыг тойрсон цуурхалд "Action товчлуур"-ын танилцуулга багтсан бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд төхөөрөмжийн түгжээг тайлах эсвэл программуудаар дамжуулан янз бүрийн функц, тохиргоонд хурдан нэвтрэх боломжийг олгоно. Нарийвчилсан мэдээлэл хомс ч мэргэжилтнүүд энэ товчлуур нь iPhone 15 Pro-г өмнөх загваруудаас ялгаж чадна гэж үзэж байна.

Apple ихэвчлэн намар шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулдаг бөгөөд iPhone 14 өнгөрсөн оны есдүгээр сард худалдаанд гарсан. Саяхан 3 их наяд ам.долларын зах зээлийн үнэлгээнд хүрсэн тус компанийн хувьцааны үнэ мягмар гарагийн өглөөний арилжааны үеэр бага зэрэг буурсан байна.

Эх сурвалж: The New York Post, MacRumors, The Associated Press