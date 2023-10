V0610 Virgo: Бага масстай холбоо барих хоёртын систем

Өмнөд ба Хойд хоёртын систем (BSN) төслийн одон орон судлаачдын саяхан хийсэн судалгаагаар алс холын хоёртын од болох V0610 Virgo-ийн талаар шинэ ойлголтыг өгсөн. Хэвлэлийн өмнөх сервер arXiv дээр хэвлэгдсэн судалгааны бүтээл нь V0610 Virgo нь бага масстай контакттай хоёртын систем болохыг харуулж байна.

W Ursae Majoris-type (W UMa-type) хоёртын файл гэж нэрлэгддэг контакт хоёртын систем нь бие биетэйгээ харьцаж буй хоёр одой одноос бүрдсэн хоёртын одны систем юм. Тэд богино тойрог замтай бөгөөд гэрлийн тасралтгүй өөрчлөлтийг харуулдаг. Эдгээр системүүд нь оддын хувьслын талаар үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгөх чадвартай.

V0610 Virgo нь дэлхийгээс ойролцоогоор 1,560 гэрлийн жилийн зайд оршдог бөгөөд 13.3 магний илэрхий магнитудтай хиртдэг хоёртын систем юм. Уг систем нь ойролцоогоор найман цаг орчим тойрог замтай байдаг.

Фотометрийн ажиглалтыг ашиглан BSN-ийн Айлар Ализадехсабег тэргүүтэй одон орон судлаачдын баг V0610 Virgo-д шинжилгээ хийжээ. Өгөгдөл нь хоёртын систем нь ижил хэмжээтэй, масстай хоёр одноос бүрддэг болохыг харуулсан. G3 спектрийн төрөл гэж ангилагдсан илүү халуун од нь ойролцоогоор 0.735 нарны радиустай, 0.4 нарны масстай. G8 спектрийн төрөл гэж ангилагдсан сэрүүн од нь ойролцоогоор 0.741 нарны радиустай, 0.399 нарны масстай.

Судалгаагаар V0610 Virgo-г 0.998 массын харьцаатай бага масстай контакттай хоёртын систем гэж ангилсан. Систем нь дүүргэх коэффициент 0.085, налуу нь 70.65 градус байна. Илүү халуун, сэрүүн одны гэрэл тус тус 0.55 ба 0.43 нарны гэрэлтдэг болохыг тогтоожээ.

Судалгаанаас гадна V0610 Virgo-ийн тойрог замын хэлбэлзлийн хандлага буурч байгаа нь бага масстай контакттай хоёртын системүүдийн хувьд ердийн зүйл болохыг тэмдэглэжээ. Эдгээр хоёртын файлууд нь ихэвчлэн оддынхаас богино настай, гараг үүсэх талбар болох боломжтой диск үүсгэдэг. V0610 Virgo-ийн цаашдын ажиглалтыг энэ систем нь нарны гаднах гаригуудын эх орон байж болох эсэхийг тодорхойлохыг санал болгож байна.

