Судлаачид нарийвчилсан хэт ягаан туяаны фотоник нэгдсэн хэлхээнд зориулсан чип дээр суурилсан фотоник резонаторуудыг бүтээжээ.

Судлаачид хэт ягаан туяаны гэрлийн алдагдал багатай чип дээр суурилсан фотоник резонаторыг хөгжүүлэхэд ихээхэн ахиц дэвшил гаргасан. Эдгээр резонаторууд нь хөнгөн цагааны нимгэн хальсыг ашигладаг бөгөөд спектроскопийн мэдрэгч, усан доорх харилцаа холбоо, квант тооцоолол зэрэг янз бүрийн хэрэглээнд ашиглах боломжтой.

Хэт ягаан туяаны фотоник нэгдсэн хэлхээ (PICs) нь өргөн хүрээтэй судлагдаагүй хөгжиж буй салбар юм. Гэсэн хэдий ч хэт ягаан туяаны долгионы урт нь квант тооцоолол дахь тодорхой атомын шилжилт, биохимийн мэдрэгч дэх зарим флюресцент молекулуудыг өдөөхөд маш чухал юм. Йелийн их сургуулийн баг хэт ягаан туяаны долгионы уртад ажилладаг фотоник хэлхээг бий болгох боломжтойг харуулж, энэ чиглэлээр ахиц дэвшил гаргасан.

Судлаачид зөв материалыг (хөнгөн цагааны ислийн нимгэн хальс) оновчтой дизайн, үйлдвэрлэлийн техниктэй хослуулснаар хэт ягаан туяаны долгионы уртад урьд өмнө байгаагүй бага алдагдалд хүрсэн. Микрорезонаторуудыг өндөр чанартай хөнгөн цагааны нимгэн хальсыг баталгаажуулдаг өндөр масштабтай атомын давхаргын хуримтлал (ALD) процессыг ашиглан бүтээсэн. Хөнгөн цагааны том туузан зай нь хэт ягаан туяанд тунгалаг болгож, хамгийн бага шингээх боломжийг олгодог.

Микрорезонаторууд нь тархалтын алдагдлыг багасгахын зэрэгцээ шаардлагатай гэрлийн хязгаарлалтыг хангадаг хавирганы долгион хөтлүүрийн бүтцийг ашиглан бүтээгдсэн. Нэмж дурдахад судлаачид 400 микрон радиустай цагираган резонаторуудыг амжилттай бүтээж, хамгийн бага гэрлийн алдагдлыг харуулсан дээд чанарын (Q) хүчин зүйлд хүрсэн байна.

Хэт ягаан туяаны PIC нь одоо долгион хөтлүүрүүдийн гэрлийн алдагдал нь харагдахуйц аналогиасаа хамаагүй муу байхаа больсон чухал цэгт хүрсэн. Энэ нь харагдахуйц болон харилцаа холбооны долгионы уртад зориулагдсан одоо байгаа PIC бүтцийг хэт ягаан туяаны долгионы уртад ашиглах боломжийг нээж өгдөг.

Судлаачид долгионы уртыг нарийн хянах, модуляторуудыг бий болгох боломжийг олгодог хөнгөн цагааны исэлд суурилсан цагираган резонаторуудыг хөгжүүлэх, янз бүрийн долгионы урттай ажиллах боломжтой болгох зэрэг цаашдын дэвшилд анхаарлаа хандуулж байна. Тэд мөн хэт ягаан туяаны гэрлийн эх үүсвэрийг нэгтгэх замаар бүрэн PIC-д суурилсан хэт ягаан туяаны системийг хөгжүүлэх зорилготой.

Энэхүү шинэлэг судалгаа нь спектроскопи, харилцаа холбоо, квант мэдээлэл боловсруулах зэрэг янз бүрийн салбарт жижиг чип дээр суурилсан төхөөрөмжүүдийг бий болгох замыг нээж өгч байна.

