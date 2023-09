Туркийн одон орон судлаачид Gaia өгөгдлийг ашиглан NGC 2509 нээлттэй кластерийг судалжээ

By

Истанбулын их сургуулийн одон орон судлаачид ESA-гийн Gaia хиймэл дагуулаас авсан өгөгдлийг ашиглан NGC 2509 задгай кластерт судалгаа хийж, түүний бүтэц, астрофизикийн үзүүлэлтүүдийн талаарх ойлголтыг өгчээ. Нээлттэй бөөгнөрөл гэдэг нь таталцлын нөлөөгөөр бие биенээсээ сул холбогдож, ижил аварга молекулын үүлнээс үүссэн оддын бүлгүүд юм. NGC 2509 нь Puppis одны ордонд оршдог бөгөөд олон шинж чанар нь тодорхойгүй хэвээр байгаа дунд насны задгай кластер бөгөөд бага судлагдсан байна. NGC 2509-ийг судлахын тулд одон орон судлаачид Gaia Data Release 3-аас авсан астрометрийн болон фотометрийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийсэн. Тэд кластерийн гишүүдийг хээрийн одноос салгаж, NGC 2509-ийн илүү нарийн үндсэн параметрүүдийг тодорхойлсон.

Судалгаанаас үзэхэд NGC 2509 нь баруун өгсөх болон хазайлтаар -2.72 ба 0.8 мас/жилийн дундаж зөв хөдөлгөөнтэй болохыг тогтоожээ. Түүний тооцоолсон зай нь ойролцоогоор 8,200 гэрлийн жил бөгөөд нас нь 1.5 тэрбум жил байх магадлалтай. Кластерын хязгаарлах радиус нь ойролцоогоор 16.7 гэрлийн жил, улайлт нь 0.1 маг юм. NGC 2509-ийн металл чанарыг 0.0152 дексийн түвшинд хэмжсэн бөгөөд түүний төв одны нягт нь ойролцоогоор 32.33 од/аркмин² байна.

Мэдэгдэж байгаа галактикийн нээлттэй кластеруудын жагсаалтыг өргөжүүлж, нарийвчлан судлах нь манай галактикийн үүсэл, хувьслын талаарх бидний ойлголтыг сайжруулахад маш чухал юм. Энэхүү судалгаа нь NGC 2509-ийн талаарх мэдлэгт хувь нэмрээ оруулж, түүний шинж чанарын талаар үнэ цэнэтэй мэдээллийг өгдөг. Нээлттэй кластеруудын цаашдын судалгаа, судалгаа нь манай орчлон ертөнцийн нарийн төвөгтэй байдлын талаар илүү ихийг олж мэдэх болно.

