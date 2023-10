Квантын механик дахь хадгалалтын хуулиудыг судлах

By

Хамгаалалтын хуулиуд нь тодорхой хэмжигдэхүүн эсвэл шинж чанаруудыг тодорхой хугацааны туршид тусгаарлагдсан физик системд хадгалахыг тодорхойлдог физикийн үндсэн зарчим юм. Масс-энерги, импульс, цахилгаан цэнэгийн хадгалалт зэрэг эдгээр хуулиуд нь орчлон ертөнцийн зан төлөвийг ойлгоход маш чухал юм. Тэд байгальд тохиолдож болох эсвэл болохгүй үйл явцыг тодорхойлдог. Жишээлбэл, импульсийн хадгалалт нь мөргөлдөөн гэх мэт үйл явдлын өмнө болон дараа хаалттай системд бүх моментийн нийлбэр тогтмол хэвээр байгааг харуулж байна.

Хамгаалалтын хуулиуд нь сонгодог механикт сайн батлагдсан ч квант механикийн хүрээнд илүү сонирхолтой болдог. Квант механикийн хувьд хадгалалтын теоремууд нь сонгодог механикаас ялгаатай нь физик системийн тэгш хэм зэрэг зарчмуудаас гаралтай.

Proceedings of the National Academy of Sciences сэтгүүлд нийтлэгдсэн шинэ судалгаанд судлаачид квант механик дахь хадгалалтын хуулиудыг цаашид судлах зорилгоор сэтгэхүйн туршилтыг боловсруулжээ. Онол, зарчмуудын үр дагаврыг судлахад ашигладаг бодлын туршилт, таамаглалын хувилбарууд нь квант механикийн мөн чанарын талаар шинэ ойлголтыг өгдөг.

Судлаачдын бүтээсэн сэтгэхүйн туршилтанд Алис, Боб гэсэн хоёр дүр бие бие рүүгээ харсан дугуйтай сандал дээр сууж байна. Тэд бие биенээ түлхэх үед ижил хурдтайгаар эсрэг чиглэлд хөдөлж, хурдны тогтмол нийлбэр нь тэгтэй тэнцүү байна. Энэ нь квант хүрээн дэх импульс хадгалагдаж байгааг харуулж байна.

Энэхүү бодлын туршилтын ач холбогдол нь түүний тодорхой хувилбараас давж гардаг. Энэ нь янз бүрийн масс, анхны хөдөлгөөн, нарийн төвөгтэй харилцан үйлчлэл бүхий хувилбаруудыг багтаасан хамгааллын хуулиудын бүх нийтийн хэрэглээг харуулсан болно. Хамгаалалтын хуулиуд нь байгальд байдаг тэгш хэмээс үүсдэг бөгөөд тэдгээрийн урьдчилан таамаглах чадвар нь харилцан үйлчлэлийн нарийн ширийн зүйлийг үл харгалзан үздэг.

Гэсэн хэдий ч квант механикийн хувьд уламжлалт хамгааллын хуулиудад бэрхшээлтэй тулгардаг. Квантын систем дэх тодорхой хэмжигдэхүүнийг хэмжих нь системийг алдагдуулж, түүний дараагийн хувьслыг үндсээр нь өөрчилдөг. Энэхүү сорилтыг даван туулахын тулд судлаачид квант системийг тодорхой анхны төлөвт бэлтгэх, бэлтгэсний дараа шууд хадгалагдсан хэмжигдэхүүнийг хэмжих туршилтын зохион байгуулалтыг зохион бүтээжээ. Дараа нь тэд системд ямар ч хэмжилт хийхгүйгээр хувьсан өөрчлөгдөх боломжийг олгож, өнцгийн импульсийн хадгалалт хувь хүний ​​хувьд ч хэвээр байдгийг илрүүлсэн.

Энэхүү судалгаа нь квант механикийн үндсэн зарчмууд болон квант системийн зан үйлийг зохицуулдаг хадгалалтын хуулиудыг илүү гүнзгий ойлгоход хувь нэмэр оруулдаг. Эрдэмтэд эдгээр хуулиудыг бодлын туршилт, шинэлэг туршилтын тохируулгуудаар судалснаар квант ертөнцийн нууцыг үргэлжлүүлэн тайлж чадна.

Эх сурвалж:

– Гарчиг: Туршилтаар тайлбарласан квант механик дахь хадгалалтын хуулиуд

Эх сурвалж: Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн эмхтгэл

Зохиогчид: Жорж Захариа, Маркус С.Киршнер, Санду Попеску

Огноо: November 2020